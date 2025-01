La previa del Athletic-Barça ha tenido de todo, menos fútbol. Primero, el caso Dani Olmo ha acaparado todos los titulares hasta el punto de que se ha resuelto solo una hora y media antes del inicio del partido. Pero no solo eso, y es que Hansi Flick lo quiere tener todo controlado y ha dejado sentado en el banquillo a una de sus estrellas por falta de puntualidad.

La noticia ha saltado pocos minutos antes del partido, y ha causado gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, no es nada nuevo, pues Koundé ya sufrió la ira de Hansi Flick ante el Alavés. El francés llegó tarde a una charla y lo pagó con la suplencia; e incluso Pedri bromeó con que no era aconsejable llegar tarde a los entrenamientos con el alemán cerca.

Sin duda, el carácter autoritario de Hansi Flick ya ha salido a relucir en un par de ocasiones y seguro que no será la última. Sin embargo, hoy los catalanes podrían pagarlo caro, pues delante están los de Valverde y el cambio que ha realizado Flick antes del encuentro puede ser realmente decisivo.

¡Castigado por llegar tarde! Hansi Flick lo deja fuera del Athletic-Barça, sentenciado

La primera mitad del Athletic-Barça ha sido realmente apasionante. Los de Hansi Flick se han puesto por delante gracias al gol de Gavi. Mientras que los de Valverde han intentado aplicar su característica presión alta y complicar las cosas a los catalanes.

De hecho, Yuri ha llegado a poner un gran pase al centro del área que ha sacado a relucir al gran beneficiado por el castigo de Hansi Flick. Sí, porque según se ha filtrado minutos antes del Athletic-Barça, Iñaki Peña ha sido castigado por Flick y se ha quedado en el banquillo por llegar tarde a la charla previa.

Sin Iñaki Peña, el turno ha sido para Szczęsny, quien se ha mostrado seguro en líneas generales. Hasta el momento, el meta polaco ha atajado varios disparos del Athletic y no ha encajado goles. Pero más allá de las cifras, las sensaciones que transmiten son buenas, por lo que Hansi Flick ya tiene la excusa perfecta para mantener al ex de la Juve como titular.

Szczęsny ya está por delante de Iñaki Peña

La reprimenda de Koundé duró solo un partido, pero en el caso de Iñaki Peña podría ser su sentencia. El francés no tiene relevo, pues Flick no confía en Héctor Fort, así que no tuvo más remedio que volverlo a incluir en sus planes. Sin embargo, con Szczęsny bajo palos, el futuro del canterano culé está en el aire.

De momento, lo que es un hecho es que Szczęsny ha sido titular en el Athletic-Barça. Iñaki Peña no se ha presentado a tiempo a escuchar las instrucciones de Hansi Flick y lo ha pagado caro. Después de tanto esperar a la sombra de Ter Stegen, esta podría ser su sentencia.