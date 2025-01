¡Caos en el Barça! Lo de Dani Olmo se repite: 'No puede jugar ni puede irse a...'

Lo de Dani Olmo está alcanzando unos límites realmente insospechados. El pasado 31 de diciembre, muchos aficionados del FC Barcelona llegaron a tomarse las uvas pendientes de lo que sucedía con el futuro del '20'. Y es que, tal y como estipula el reglamento, un futbolista no puede tramitar dos veces su licencia en la misma campaña, así que ahora mismo Olmo es agente libre.

Recordemos que Dani Olmo fue fichado el pasado verano. Llegó procedente del Leipzig a cambio de 55 millones de euros y rápidamente demostró que el FC Barcelona no se había equivocado pagando una cantidad tan elevada por su traspaso. En sus primeros partidos anotó varios goles importantes, y pese a que su efectividad ha disminuido con el paso de las jornadas, siempre deja detalles de clase mundial.

Es por eso que el hecho de que no pueda jugar a partir de ahora es un drama para el FC Barcelona. Dani Olmo es el enganche perfecto de Flick para conectar la medular con la zona de ataque, pero ahora tendrá que sobrevivir sin él. Es cierto que las altas esferas del club todavía confían en poder inscribir a Olmo, pero ahora mismo parece más una quimera que una realidad.

Daños colaterales en el caso Dani Olmo

Ningún aficionado culé quiere que Dani Olmo se marche, pero la realidad es que el Barça dejó dicha posibilidad en el aire el pasado verano cuando estableció las condiciones del fichaje. Para empezar, según el contrato del '20', el club debe afrontar íntegramente el pago del traspaso aunque termine marchándose gratis ahora. Y no solo eso, pues sucede lo mismo con el salario del jugador.

Por lo tanto, si Dani Olmo no puede ser inscrito definitivamente y se marcha, pondrá en serios apuros al Barça. Pero más allá de lo que sucede con el mediapunta, Deco y Laporta cometieron un error todavía peor con Pau Víctor. El ariete catalán fichó por el club culé procedente del Girona, pero según estipula su contrato, no podrá salir del FC Barcelona bajo ninguna circunstancia.

Pau Víctor, atrapado

Mientras Dani Olmo se aseguró una vía de escape temiendo que el Barça no pudiera inscribirlo, Pau Víctor está atrapado. No podrá jugar si no se completa su inscripción, pero tampoco podrá marcharse cedido a otro club. El dilema está en que tiene contrato, pero no ficha, así que LaLiga no podría tramitar ni su traspaso a otro club ni su cesión para que pueda seguir jugando.

Sin duda, un grave error que podría condenar a Pau Víctor a la grada durante los próximos 6 meses. Es cierto que no juega mucho, pero más allá de eso no es una situación nada agradable. Veremos qué sucede, pero lo cierto es que el FC Barcelona y Pau Víctor se encuentran en un callejón sin salida.