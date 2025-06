Tot canvia després de l'última hora d'Eduardo Camavinga: al Reial Madrid no s'ho creuen

Eduardo Camavinga va arribar al Real Madrid fa quatre temporades des del Stade Rennes per 31 milions d'euros. Florentino Pérez es va avançar a altres grans clubs europeus, com el PSG, per fitxar el jove migcampista, que va aterrar al Bernabéu amb l'etiqueta de futura estrella. Tanmateix, el seu rendiment al Real Madrid ha deixat molts dubtes

Tot i la seva polivalència, Eduardo Camavinga no ha aconseguit adaptar-se completament a les necessitats del Real Madrid. Ha jugat com a pivot, interior i lateral, però mai ha demostrat ser determinant en cap d'aquestes posicions

Aquesta temporada, amb la sortida de Toni Kroos i la presència de Luka Modric a la recta final de la seva carrera, s'esperava que Camavinga fes un pas endavant. Però no ha estat així

Eduardo Camavinga ha estat lluitant contra lesions que han limitat el seu temps al camp. Encara que quan ha jugat tampoc ha estat capaç de complir les expectatives que el club i l'afició tenien en ell. La seva manca de continuïtat i el seu rendiment per sota del que s'esperava han generat dubtes sobre el seu futur al Real Madrid

L'últim d'Eduardo Camavinga sorprèn: el seu valor de mercat es desploma

Un dels problemes addicionals és el valor de mercat d'Eduardo Camavinga, que ha anat disminuint considerablement. Quan va arribar al club el seu valor rondava els 50 milions d'euros. A poc a poc va enamorar tothom i va arribar a estar valorat en 100 'quilos', però ara tot ha canviat

Actualment, el valor de mercat d'Eduardo Camavinga ha baixat fins als 70 milions. Aquesta caiguda en el seu preu preocupa la directiva, ja que, si la situació no millora, podria continuar desplomant-se. Un escenari que podria frenar la seva venda

La possible sortida d'Eduardo Camavinga

Al Real Madrid, el futur de Camavinga està a l'aire. Si arribés una bona oferta per ell, Florentino Pérez podria valorar-la, especialment donat el descens del seu valor de mercat i la manca d'impacte al club

La situació actual d'Eduardo Camavinga obliga la directiva del Madrid a prendre decisions respecte al seu futur, ja que no es poden permetre una pèrdua més en el seu valor

Sigui com sigui, Eduardo Camavinga continua sent una incògnita per al Real Madrid. Florentino Pérez va apostar fort per ell, però les lesions i el seu rendiment inconsistent fan que el seu futur estigui ple d'incertesa. A mesura que el seu valor de mercat continua caient, el Madrid haurà de prendre decisions sobre si continuar apostant per ell o vendre'l si arriba una oferta atractiva