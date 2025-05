Joan Laporta respon a la trucada del Liverpool: 'Ni 60 ni 80, no se'n va'

Joan Laporta juga un paper fonamental en l'èxit del FC Barcelona. Des que va assumir el càrrec, les decisions més importants han portat la seva signatura. El fitxatge de Hansi Flick, la construcció del nou Camp Nou o la inscripció de Dani Olmo són alguns exemples de l'impacte del seu lideratge.

Sens dubte, les alegries recents dels aficionats culers són, en gran mesura, fruit de la visió i compromís de Joan Laporta amb el club. Però el president no vol aturar-se en el que ja ha fet. Amb tot, el futur del Barça continua sent la seva prioritat, així que Laporta haurà de prendre decisions clau en els pròxims mesos.

Joan Laporta, centrat en entrades i sortides

De cara al pròxim estiu, Joan Laporta té per davant la missió de continuar amb la planificació esportiva. Amb l'ajuda de Deco i Flick, Laporta haurà de prendre decisions importants. Junts hauran d'assegurar-se que el Barça estigui llest per afrontar una nova temporada amb garanties.

En aquest sentit, la renovació de la plantilla serà essencial, i alguns jugadors hauran de fer les maletes per deixar espai a noves incorporacions. Ansu Fati, Pablo Torre i Héctor Fort són les vendes més factibles, ja que el seu futur al FC Barcelona sembla complicat. No obstant això, hi ha altres casos en què la decisió no serà tan senzilla, i Joan Laporta ho sap.

El Liverpool truca a Joan Laporta

Per exemple, en les últimes hores hem sabut que el Liverpool ha despenjat el telèfon per parlar directament amb Joan Laporta. Els anglesos, que acaben de perdre Alexander-Arnold, han pensat en el Barça per cobrir la seva baixa. I l'elegit és Jules Koundé, un dels imprescindibles de Flick pel qual el Liverpool podria pagar 60 milions.

Ara bé, la resposta de Joan Laporta a l'interès del Liverpool per Koundé ha estat clara i taxativa. "Ni 60 ni 80 ni 100, Jules Koundé no se'n va del Barça". Està clar que el '23' no està en venda.

Koundé s'ha convertit en un actiu molt valuós per a l'equip, no només per la seva capacitat defensiva, sinó també per la seva contribució en atac. Aquesta temporada, el defensor ha marcat quatre gols i ha donat vuit assistències, demostrant la seva versatilitat i la seva capacitat per influir en les jugades ofensives.

Amb aquesta postura, Joan Laporta deixa clar que no està disposat a desprendre's d'un dels millors jugadors del Barça en l'actualitat. Malgrat les ofertes milionàries, Jules Koundé continuarà sent peça clau en els plans de Hansi Flick. La seva qualitat i rendiment el fan indispensable, i sembla complicat que Laporta permeti la seva venda en un futur proper.