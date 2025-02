La reacció de Raúl Asencio després del Real Madrid-City, el Bernabéu aplaudeix: 'Som...'

Raül Asencio és, sense cap mena de dubte, la sorpresa més agradable que s'ha produït en el si del Real Madrid aquesta temporada. La seva aparició en un moment de molts contratemps a nivell defensiu ha estat una autèntica benedicció per sostenir l'equip. Recordem que, durant la present campanya, Militao i Carvajal han caigut lesionats, Alaba no acaba d'entrar i Jesús Vallejo no compta.

Davant tal escenari, la presència de Raül Asencio ha permès a Carlo Ancelotti respirar amb més tranquil·litat. L'italià, tot i que en un primer moment no estava segur de la seva decisió, ha anat donant entrada al canterà a poc a poc perquè la seva adaptació sigui la correcta. I ara, amb només 24 partits a l'elit, Asencio ha demostrat estar llest per a nous desafiaments.

Raül Asencio seca al Manchester City

Actualment no és descabellat pensar que Raül Asencio és el millor defensa del Real Madrid. Antonio Rüdiger aporta molta experiència, és molt contundent i destaca pel seu poder físic, però el canterà blanc no es queda enrere. Amb només 22 anys Asencio ha demostrat que està més que preparat secant rivals de la talla d'Erling Haaland i Omar Marmoush.

De fet, la seva actuació davant el Manchester City és digna d'elogi. Sempre atent al tall per corregir els errors dels seus companys, Raül Asencio ha donat una masterclass a nivell defensiu. I per si no fos prou, a les seves qualitats esportives suma una personalitat aclaparadora, sent capaç de ser ell, l'últim en arribar, l'encarregat de tirar del carro.

Està clar que Raül Asencio promet donar moltes alegries al públic del Bernabéu i a l'afició del Real Madrid en general. Dins del camp ja ha demostrat de què és capaç, però anit, després d'eliminar el Manchester City, va deixar una frase que els seguidors blancs aplaudeixen amb força.

Raül Asencio, sense pèls a la llengua

El Real Madrid, entre altres coses gràcies a l'actuació de Raül Asencio, ha passat de ronda a la Champions League. Ara els d'Ancelotti hauran de fer front als vuitens de final, on podrien enfrontar-se a dos colossos del futbol europeu: Leverkusen i Atleti.

No obstant això, tot i que ambdós rivals són de molt nivell, Raül Asencio no té por. I és que, en ser preguntat per qui prefereix a la següent ronda, la seva resposta ha estat molt clara: "No importa, som el Real Madrid". Una resposta que demostra que la presència de canterans que sentin l'escut és necessària i que ha provocat els aplaudiments de l'afició madridista.