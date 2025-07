Gran notícia: Eduardo Inda confirma allò d'Aurélien Tchouaméni i el Manchester United

Aurélien Tchouaméni s'ha convertit en el gran protagonista del Real Madrid durant la disputa del Mundial de Clubs. El jugador francès està quallant unes actuacions espectaculars i el seu nivell ha sorprès fins i tot els més escèptics. Tant si juga de central com de pivot defensiu, Tchouaméni està rendint a un nivell altíssim, molt per sobre del que s'esperava

La seva adaptació a l'esquema de Xabi Alonso ha estat perfecta. El tècnic basc confia plenament en ell i no dubta a donar-li galons dins del camp. Ha quedat enrere el rendiment irregular que va oferir el curs passat a les ordres de Carlo Ancelotti

Ara, Aurélien Tchouaméni és un dels pilars de l'equip i està demostrant per què el Real Madrid va pagar tant per ell. La seva simple presència és motiu d'alegria i felicitat per als seus companys, que cada cop confien més en ell. Això sí, el seu espectacular rendiment també té aspectes negatius

Aurélien Tchouaméni enamora fora del Real Madrid: Eduardo Inda avisa

Aquest gran nivell no ha passat desapercebut al futbol europeu. Clubs com el Paris Saint-Germain o el Liverpool fa temps que el segueixen, però ara hi ha un nou actor en escena: el Manchester United. Així ho ha confirmat el periodista Eduardo Inda en la seva darrera intervenció a El Chiringuito

Juntament amb Josep Pedrerol, Eduardo Inda ha revelat que els ‘red devils’ han posat sobre la taula una proposta milionària per fer-se amb els serveis de l'internacional francès. "Ha arribat una oferta del Manchester United per un jugador que està encantant a Xabi Alonso i que es diu Aurélien Tchouaméni: ofereixen 90 milions d'euros"

La xifra és important i demostra que el club anglès va molt seriosament. El United està immers en una profunda reestructuració esportiva i veu en Tchouaméni una peça clau per liderar el nou projecte. El seu perfil encaixa perfectament amb el que busquen a Old Trafford

La resposta d'Aurélien Tchouaméni al Manchester United no es fa esperar

Tanmateix, tant el Real Madrid com el mateix jugador tenen les idees clares. Aurélien Tchouaméni se sent valorat pel cos tècnic i pels seus companys; a més, sap que la seva importància dins l'equip va en augment. Per això, la resposta a l'oferta ha estat taxativa: no es ven.

Florentino Pérez també ha tancat la porta a la seva sortida. El president considera que Tchouaméni representa el futur del centre del camp blanc juntament amb Camavinga, Valverde i Bellingham. Amb Xabi Alonso a la banqueta, el francès se sent còmode i no pensa a canviar d'aires

De moment, el Manchester United haurà de continuar buscant alternatives. El Real Madrid, per la seva banda, celebra haver recuperat el millor Aurélien Tchouaméni just quan més el necessita