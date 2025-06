El Bayern fa oficial el fitxatge, adeu Barça: Pau Cubarsí es queda sol

Pau Cubarsí ha estat una de les grans sorpreses del FC Barcelona aquesta temporada. Aquest jove central format a La Masia ha brillat enfrontant-se a davanters de talla mundial. S'ha enfrontat a ariets com Mbappé, Julián Álvarez o Harry Kane i n'ha sortit airós en la majoria dels duels.

El seu rendiment ha sorprès per la seva maduresa i seguretat tot i la diferència física amb els seus rivals. Tanmateix, és evident que Pau Cubarsí necessitarà un company sòlid al seu costat per a les properes temporades. En aquest curs, Iñigo Martínez ha estat el seu soci defensiu, però el veterà central basc ja té 34 anys.

Canvis a la defensa del Barça: dubtes sobre Araújo i la petició de Flick

És clar que Pau Cubarsí continuarà sent titular indiscutible durant molts anys, mentre que qui prometia ser el seu acompanyant, Ronald Araújo, genera molts dubtes. La seva irregularitat i dificultats en el joc d'associació compliquen l'esquema defensiu de Hansi Flick. Davant d'aquesta situació, el tècnic alemany va demanar l'arribada d'un nou central per reforçar la rereguarda.

Al gener, Deco, responsable de fitxatges del Barça, es va reunir amb el jugador per concretar la seva incorporació. L'acord semblava encarrilat i era una gran notícia per al club i per a Pau Cubarsí. Tanmateix, la renovació d'Araújo va paralitzar l'operació i ara el Bayern Munic s'ha avançat a les intencions del club català.

La sorpresa del Bayern: Jonathan Tah jugarà a l'Allianz Arena

En les últimes hores, el Bayern de Munic ha fet un cop d'efecte. El club alemany ha anunciat el fitxatge de Jonathan Tah, capità del Leverkusen, com el seu nou central. Aquesta confirmació ha sorprès Hansi Flick, que en va sol·licitar l'arribada al gener.

Jonathan Tah va estar molt a prop de fitxar pel Barça durant mesos. Però la renovació d'Araújo va endarrerir i complicar l'operació. Cansat d'esperar, el jugador ha optat per signar amb el Bayern, deixant clar que el seu futur no és al Camp Nou.

Pau Cubarsí, sense un company de confiança per al futur

Amb aquesta notícia, Pau Cubarsí es queda sense un soci fiable per a la defensa del Barça. La manca d'un central de garanties preocupa la direcció tècnica i els aficionats. Pau Cubarsí ha d'afrontar el repte de créixer i consolidar-se en una línia defensiva que necessita reforços.

El Barça ha de reaccionar per no deixar sol una de les seves majors promeses. La defensa és clau per als objectius del club i l'absència d'un fitxatge com Jonathan Tah genera incertesa. Pau Cubarsí necessita suport per continuar brillant i portar el Barça a l'elit defensiva.