Hansi Flick demana el seu fitxatge i regala 30 milions al Madrid: 'És un mal menor'

Hansi Flick s'ha guanyat a pols el dret a prendre decisions clau al Barça. La seva arribada va suposar un canvi radical, i aquest curs ha encertat pràcticament amb tot. La recuperació de jugadors com Frenkie de Jong i Raphinha ha estat un dels seus grans èxits.

Tots dos futbolistes semblaven sentenciats i, sota la direcció de Hansi Flick, han recuperat un nivell sorprenent. A més, Hansi Flick ha donat confiança als jugadors de la Masia, impulsant-los cap a l'elit. També ha sabut gestionar els veterans, equilibrant joventut i experiència per aconseguir un triplet nacional en la seva primera temporada.

La renovació i el mercat, l'aposta de Hansi Flick pel Barça

La bona feina de Hansi Flick ha fet que el Barça li hagi renovat fins al 2027. L'entrenador vol continuar fent història al club i ja pensa en el mercat de fitxatges. Tot i que està satisfet amb la plantilla, no descarta reforçar l'ofensiva.

S'ha parlat molt sobre noms com Nico Williams, Rafael Leao o Luis Díaz. Tanmateix, en les últimes hores ha sorgit un altre candidat que ha despertat interès i que s'ha afegit a la llista d'extrems que podrien arribar al Camp Nou. Es tracta de Take Kubo, jugador de la Real Sociedad que encaixa en les necessitats del Barça.

Take Kubo, un reforç necessari per a Hansi Flick

Kubo juga a la Real Sociedad i té un perfil d'extrem que el Barça busca. La seva velocitat, regat i capacitat per desbordar el fan ideal per a la proposta ofensiva de Hansi Flick. Per això, l'entrenador ha demanat a la direcció esportiva que valori la seva incorporació.

Tanmateix, el seu fitxatge no està exempt de dificultats. El problema principal és el preu i la vinculació amb el Real Madrid. Kubo té una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, i el complicat és que el Madrid posseeix el 50% dels seus drets.

El cost i la relació amb el Madrid: un mal menor per al Barça

Això implica que, en cas de fitxar Take Kubo, 30 milions anirien directament al Real Madrid. Per a molts, aquesta cessió de diners és un mal menor si el jugador aporta el que Hansi Flick espera. Al Barça valoren que la seva qualitat podria compensar aquesta despesa econòmica.

El fet de regalar al Madrid aquesta quantitat no deixa de ser un maldecap. Però la prioritat per a Hansi Flick és reforçar l'equip i competir al màxim nivell. Per això insisteix en la necessitat d'estudiar a fons aquesta operació.