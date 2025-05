Mapi León tindrà nova companya en la defensa: Pere Romeu vol el seu fitxatge de tornada

El Barça Femení està vivint una temporada espectacular, sota el comandament de Pere Romeu, l'equip ha demostrat una gran solidesa i ambició. La Lliga F i la Supercopa ja les tenen a les seves mans, però encara queden dos títols per disputar, i no qualsevol. La Copa de la Reina i, per descomptat, l'anhelada Champions League.

Una temporada per recordar

Pere Romeu ha sabut guanyar-se el respecte i la confiança del vestidor. La seva arribada va portar frescor i un estil que l'equip ha abraçat amb passió. El Barça femení ha brillat tant en defensa com en atac, i aquesta combinació els ha permès somiar en gran.

L'equip, a pocs mesos de tancar aquesta temporada, ja comença a mirar cap al futur. S'acosta l'etapa de renovacions i decisions importants. Irene Paredes, una de les líders de l'equip, sembla llesta per signar la seva continuïtat, això és una bona notícia per a la defensa.

En canvi, el futur d'altres jugadores encara no està clar. Ingrid Engen apunta a sortir del club, mentre que Marta Torrejón acaba contracte al juny i la seva situació encara està per definir.

La gran promesa que pot tornar

El Barça no oblida els seus joves talents. Una de les joies del club, Martina Fernández, ha brillat lluny de casa, cedida a l'Everton. La jove futbolista no tenia molts minuts al Barça, per la qual cosa aquesta cessió va ser una oportunitat perfecta per créixer.

I ho ha fet amb escreix. Segons informa María Tikas, el Barça està encantat amb el seu rendiment a la WSL, la lliga anglesa. Martina ha estat titular en tots els partits, disputant tots els minuts possibles.

Els seus números són impressionants: ha acabat la temporada amb el millor percentatge de duels aeris guanyats de tota la lliga i és la tercera en refusos. Una dada que reflecteix la seva fortalesa defensiva i capacitat per imposar-se al camp.

Un reforç clau per a la defensa

El possible retorn de Martina Fernández al Barça seria una gran notícia. Amb el seu retorn, Mapi León, una de les grans referents defensives de l'equip, tindria una nova companya de luxe.

La defensa del Barça guanyaria en frescor, competitivitat i seguretat. I més encara tenint en compte que la temporada vinent el club buscarà mantenir el nivell que ha demostrat aquest any. Encara hi ha moltes incògnites sobre les renovacions, però l'arribada de Martina il·lusiona l'afició i el cos tècnic.