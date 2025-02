El Barça guanya i Pau Cubarsí va a per Deco, li diu a la cara: 'Fitxa'l'

El Barça torna a ser líder de LaLiga EA Sports després d'aconseguir la victòria davant el Rayo Vallecano per 1-0. Els de Hansi Flick, disposats a aprofitar els entrebancs dels seus rivals, han saltat a la gespa de Montjuïc amb moltes ganes de demostrar que mereixen ser líders de la competició. I així ha estat: Lewandowski ha marcat el primer i únic gol.

Malgrat la victòria final, el partit no ha estat gens fàcil per als catalans, que ja començava amb certa polèmica després de la inesperada suplència de Jules Koundé. El Rayo Vallecano ha plantat cara des del primer moment amb la intensitat que caracteritza l'equip d'Íñigo Pérez i la veritat és que han estat molt a prop de sorprendre. A nivell general, els visitants han creat bastant perill, mentre que el Barça, amb més possessió i control, ha estat més eficaç.

Pau Cubarsí, una nit més, imperial

El FC Barcelona ha tornat a deixar la porteria a zero i gran part de culpa la té Pau Cubarsí. La joia de La Masia, amb 18 anys acabats de complir, ha tornat a completar una actuació de molt nivell. Ha tornat a demostrar que és capaç d'adoptar el rol de líder de la defensa sense problemes: sempre atent al tall i també és molt veloç per corregir.

Sens dubte, Pau Cubarsí està cridat a marcar una època al FC Barcelona, Joan Laporta ho sap i tracta de cuidar fins al més mínim detall perquè se senti valorat. En aquest sentit, només tres setmanes després d'assolir la majoria d'edat, Cubarsí va renovar el seu contracte fins al 2029 amb un salari a l'altura del que mereix per rendiment. I no només això, sinó que la directiva també està disposada a escoltar les seves peticions.

Pau Cubarsí demana un fitxatge del Rayo Vallecano

Els d'Íñigo Pérez han donat la cara i Pau Cubarsí ha quedat impactat amb el rendiment mostrat per Andrei Ratiu. El lateral dels visitants ha demostrat el seu poder físic cavalcant per la banda dreta de Montjuïc i ha cridat l'atenció del central culer. Cubarsí, veient el que ha vist, estaria encantat de poder comptar amb la seva ajuda, i no seria descabellat que succeís.

Andrei Ratiu, tal com informa SPORT, porta diversos mesos a l'agenda del Barça, que busca un lateral per donar descans a Koundé. És cert que avui ha jugat Héctor Fort, però la realitat és que només ho ha fet pel càstig rebut pel francès: Hansi Flick no compta amb ell. I un dels candidats és el carriler del Rayo.

Andrei Ratiu està valorat en només 7 milions d'euros, però el Rayo Vallecano no el deixarà sortir per menys de 15. Deco i la directiva culer el tenen en el punt de mira des de fa temps, i després del que s'ha vist avui tot pot passar. Pau Cubarsí, per la seva banda, ha quedat impressionat.