El Barça guanya i Gavi confirma la gran notícia: El seu millor amic se'n va, ja té nou equip

El Barça ha tancat una temporada brillant a LaLiga amb una nova victòria després de superar l'Athletic Club per 0 a 3 a San Mamés. Robert Lewandowski ha estat el gran protagonista amb dos gols que han servit per assegurar els tres punts i tancar així la participació a la lliga amb un toc d'or. Ara els catalans poden descansar i esperar l'inici del nou curs.

En aquest últim partit, més enllà del '9', un altre protagonista destacat ha estat Gavi. El jove migcampista, que ha viscut una temporada complicada, s'ha acomiadat de la temporada com a titular. Aquesta vegada ha ocupat el lloc de Frenkie de Jong al centre del camp deixant bones sensacions.

Malgrat la seva falta de minuts durant gran part del curs, Gavi ha demostrat estar preparat quan el grup el necessita. La seva entrega i talent mai han estat en dubte, encara que Flick no l'hagi triat habitualment. Malgrat aquesta temporada irregular, està feliç al Barça i no es planteja sortir del club, ja que la seva il·lusió és triomfar vestit de blaugrana.

Gavi es queda, però el seu amic se'n va

Però no tots al vestidor pensen igual. Un dels seus millors amics, amb qui comparteix una gran relació des del seu pas per La Masia, ja té decidida la seva sortida aquest estiu. Parlem d'Ansu Fati, un dels jugadors menys utilitzats per Hansi Flick durant aquesta campanya.

El mateix Gavi ha estat qui ha confirmat aquesta notícia a les seves xarxes socials. Amb una emotiva foto al costat d'Ansu Fati, el migcampista andalús ha deixat clar que el '10' se'n va. No ho ha dit amb paraules, però Gavi sap perfectament que el seu amic té els dies comptats a Barcelona i no ha dubtat a compartir el seu afecte públicament.

Ansu Fati ja té nou equip

Ansu Fati, després de diversos anys marcats per lesions i poques oportunitats, buscarà una nova aventura. I sembla que ja té nou destí.

En les últimes hores s'ha revelat que les negociacions amb l'AS Mònaco estan molt avançades. El club francès vol apostar per ell com a referent ofensiu en el seu projecte, i Ansu Fati està disposat a acceptar el repte.

El Barça perd així una de les seves grans promeses, encara que aquesta sortida pugui ser beneficiosa per a ambdues parts. Per a Gavi, suposa dir adeu a un amic inseparable dins del vestidor, però tots dos saben que aquest canvi és necessari per rellançar la carrera del davanter.

Ara, Ansu Fati buscarà al Mònaco recuperar la seva millor versió. Gavi, per la seva banda, seguirà a Barcelona esperant noves oportunitats i èxits vestit de blaugrana.