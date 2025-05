Oficial, el nen mimat de Hansi Flick demana marxar del Barça: 'Stuttgart i Bayer...'

Hansi Flick s'ha convertit, sens dubte, en el gran protagonista del Barça aquesta temporada. Amb l'arribada del tècnic alemany moltes coses han canviat al club i els seus mètodes de treball novedosos i exigents han donat els seus fruits. La seva valentia a l'hora d'afrontar els partits i la seva plena confiança en La Masia han estat claus en els èxits de l'equip.

Flick va arribar al club avisant que coneixia perfectament els futbolistes del filial i ho ha demostrat. No va trigar massa a confiar en Marc Casadó i el capità del filial li ha donat la raó a base d'esforç, compromís i sacrifici. També va apostar per Gerard Martín, malgrat les crítiques, però el temps ha tornat a demostrar que no estava equivocat.

Hansi Flick està completament compromès amb el talent de La Masia però és evident que no hi caben tots. Hi ha alguns que no tenen la paciència necessària i es cansen d'esperar la seva oportunitat, com és el cas que ens ocupa. Hansi Flick té un clar protegit a La Masia, es tracta del migcampista alemany Noah Darvich.

Noah Darvich, el 'mimat' de Hansi Flick

El jove jugador alemany de 18 anys va arribar al Barça fa un parell de temporades procedent del Freiburg on va destacar en categoria juvenil. El Barça va abonar 2,5M per Darvich, jugador esquerrà amb una gran visió de joc, netament ofensiu i amb una conducció de la pilota imponent. Un diamant en brut per polir i tota una aposta de futur per part del club culé.

No ha debutat encara amb el primer equip malgrat la gran atenció que Hansi Flick ha posat en el jugador. Una situació que podria provocar la seva venda aquest estiu ja que Noah Darvich s'ha cansat d'esperar. El jugador internacional alemany en categories inferiors té ofertes importants per jugar a la Bundesliga la pròxima temporada.

El Barça podria considerar la venda de Darvich

La direcció esportiva del Barça ha rebut l'interès d'equips de la Bundesliga com el Stuttgart i Bayer Leverkusen per Darvich. El club blaugrana està estudiant un possible traspàs que acabi beneficiant a totes les parts. Darvich complirà 19 el pròxim mes de setembre i vol tenir espai en el futbol professional i el Barça actualment no li ho pot garantir.

Hansi Flick li ha prestat especial atenció portant-lo amb el primer equip als entrenaments. El Barça confia en el futur del jove alemany però està obert a una venda sempre que s'inclogui una opció de recompra. El Stuttgart és el més interessat, la idea del Barça és que el jugador pugui seguir creixent i progressant en una lliga tan competitiva com la Bundesliga.