Confirmat, Iñaki Peña s'acomiada del Barça jugant: Hansi Flick tria nou porter

San Mamés acull l'últim partit de la temporada per al FC Barcelona i Lewandowski ja ha marcat dos gols a la primera meitat. Després d'aconseguir el títol de lliga fa un parell de jornades, els de Hansi Flick han arribat al feu de l'Athletic Club amb ganes de tancar el curs amb una altra victòria. I, per aconseguir-ho, l'entrenador alemany ha demostrat les seves intencions en presentar un onze titular ple de figures habituals; només hi ha hagut una sorpresa destacada: Iñaki Peña a la porteria.

Iñaki Peña diu adeu com a titular

La titularitat del porter alacantí ha cridat l'atenció, ja que aquesta temporada no ha estat fàcil per a ell. Va començar el curs com a suplent indiscutible de Ter Stegen, però la greu lesió de l'alemany li va permetre tenir protagonisme durant diverses setmanes. Després d'això, Iñaki Peña va assumir el rol de guardià de la porteria culer amb l'esperança de consolidar-se definitivament a l'equip titular, encara que va ser només un miratge.

Hansi Flick va prendre una decisió inesperada: davant els dubtes generats pel jove porter va decidir recórrer al mercat i fitxar l'experimentat Wojciech Szczęsny. El polonès va arribar i va assumir ràpidament la titularitat, desplaçant Iñaki Peña novament a la banqueta. Des de llavors, les oportunitats per a l'alacantí han estat mínimes.

Davant aquesta situació, la sortida d'Iñaki Peña del Barça és quelcom inevitable. Club i jugador ja han acordat la seva marxa a la recerca de minuts i oportunitats. El seu destí més probable sembla ser el Galatasaray, club on ja va jugar cedit i va deixar bones sensacions, o el Celta de Vigo, que busca urgentment reforçar la porteria.

El nou porter del Barça ja està decidit

Mentrestant, al Barça ja es pensa en el seu substitut. Hansi Flick li ha deixat clar a Deco que vol comptar amb un altre porter de qualitat per competir amb Ter Stegen. L'elegit sembla ser Joan García, jove promesa del RCD Espanyol.

La seva clàusula de rescissió de 25 milions d'euros és vista com una gran oportunitat en el mercat actual. Joan García destaca per la seva agilitat, bon joc de peus i reflexos sota pals, per la qual cosa seria una aposta de present i futur per al FC Barcelona. Ja s'ha filtrat que el club català podria cedir Joan García un any al València perquè acabi de formar-se abans d'aterrar definitivament al Camp Nou.

Ara queda per veure si el Barça aconsegueix tancar el fitxatge de Joan García aquest estiu. Tot apunta que les negociacions avançaran en les pròximes setmanes. Mentrestant, Iñaki Peña ha pogut acomiadar-se sobre la gespa, jugant els seus últims minuts com a porter del Barça.