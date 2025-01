El Barça empata en Getafe y Gerard Piqué lo deja muy claro en sus redes: 'Es un...'

El Getafe vs Barça de esta noche ha sido un partido muy intenso, con ambos equipos peleando por cada metro, y que ha terminado con reparto de puntos. Una vez más, los de Flick pinchan en liga, lo que les complica seguir vivos en la lucha por el título. Koundé ha marcado el primero, pero los locales han empatado antes del descanso y ya no ha habido más goles.

En los primeros minutos parecía que el Barça no tendría demasiados problemas para superar al Getafe. El marcador ya indicaba el 0 a 1 antes del cuarto de hora, pero los locales no se han rendido en ningún momento. Lejos de relajarse, los de Bordalás han seguido trabajando, Arambarri ha empatado, y no han cedido ante el acoso de Pedri y compañía.

La realidad es que no ha sido el partido más vistoso del mundo y Gerard Piqué ha querido mandar un claro mensaje en sus redes sociales que dice muchas cosas. Con tan solo 5 palabras ha reflejado la opinión del aficionado culé a la perfección.

Gerard Piqué sigue muy atento a lo que sucede en el Barça

El mítico central del FC Barcelona, Gerard Piqué, sigue estando en el foco por sus proyectos personales. La Kings League y su intento por dominar la Copa Davis de tenis son buena muestra de ello. Sin embargo, también tiene tiempo para seguir muy de cerca al equipo de su vida.

Gerard Piqué nunca ha escondido su deseo de ser presidente del Barça en el futuro y lo cierto es que cuenta con el respaldo de la afición culé. Sincero por naturaleza, Piqué ha destacado por su gran nivel futbolístico, pero también por sus declaraciones. Siempre ha defendido al FC Barcelona y hoy ha vuelto a mandar un mensaje que el aficionado culé aplaude con fuerza.

Lo ha hecho en catalán, pero no necesita traducción: "El Pedri és un escàndol", ha dicho Gerard Piqué. Una declaración contundente y que refleja a la perfección el sentir del seguidor del Barça. Y es que, pese al empate, el nivel de Pedri esta temporada está siendo, sencillamente, impecable.

Pedri, una vez más, el mejor del Barça

Gerard Piqué no ha descubierto nada nuevo, pero nunca está de más exponer las verdades y reconocer el buen trabajo. Y eso es lo que ha querido hacer con Pedri. El '8' del Barça ha vuelto a brillar y ha liderado a los suyos en el Coliseum pese al 1-1 final.

Pedri ha sido el que ha asistido a Koundé en el primer gol. Su primer toque es espectacular, su orientación en el campo es asombrosa y prácticamente todo lo que hace lo hace con sentido. Parece que es fácil, pero la realidad es que hay muy pocos en el mundo capaces de mejorar lo que hace el canario.

En el Barça lo saben y por eso ya están preparando su renovación. Pedri seguirá vestido con la camiseta culé hasta 2030 y será oficial en las próximas semanas. Una decisión que Gerard Piqué seguro que aplaude, ya que tal y como ha dicho en redes: "Pedri es un escándalo".