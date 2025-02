Confirmat, es cola a la llista del Barça: Robert Lewandowski tindrà competència

La temporada de Robert Lewandowski al Barça ha estat espectacular i les seves xifres golejadores ho avalen. Als seus 36 anys, el davanter es troba en el millor moment de la seva carrera, mostrant una efectivitat i compromís que sorprenen tant a l'afició com a la directiva. El seu rendiment ha estat clau per mantenir l'equip competitiu en les competicions.

Laporta ha observat de prop aquest rendiment i ha pres una decisió que garanteix la continuïtat de Lewandowski. En les pròximes setmanes, el veterà renovarà automàticament un any més després de complir l'objectiu contractual de jugar més del 60% dels partits. A més, la intenció és estendre el seu contracte fins al 2027, consolidant el seu rol com a líder ofensiu del Barça.

Competència a l'àrea per a Robert Lewandowski

Amb la renovació de Lewandowski, el Barça deixa clar que busca no només estabilitat, sinó també competència a la davantera. La directiva està explorant l'arribada d'un altre '9' que aporti frescor i dinamisme en l'atac. Entre els noms barrejats hi havia Luis Díaz, Jonathan David, Alexander Isak i fins i tot Haaland, però recentment s'ha colat Dusan Vlahovic.

Vlahovic ha despertat l'interès per la seva projecció i capacitat golejadora en el panorama internacional. El seu perfil físic i tècnic el converteix en un candidat ideal per competir amb Lewandowski. La possible incorporació del davanter serbi de la Juventus representa un reforç que podria transformar la dinàmica ofensiva del Barça.

Dusan Vlahovic, alternativa per a Flick

Les estadístiques de Robert Lewandowski reflecteixen la seva gran qualitat al camp. Els seus gols i lideratge han estat decisius en moments crítics, cosa que ha permès que el Barça es mantingui en la lluita per títols importants. La seva experiència, sumada al seu rendiment consistent, el converteixen en una peça fonamental per a l'equip.

El valor de mercat del davanter continua sent elevat, malgrat la seva edat, cosa que evidencia el seu impacte en el joc. L'aposta de Laporta és assegurar la competitivitat del planter mitjançant la renovació i la incorporació de Dusan Vlahovic. Així, el Barça reforça la seva ambició de mantenir un nivell alt en cada competició.

La renovació de Robert Lewandowski i la possible arribada de Dusan Vlahovic assenyalen un futur prometedor per al Barça. La directiva aposta per l'experiència del veterà i per la frescor que ofereix la competència interna a la davantera. Per a Flick seria una benedicció, ja que li permetria donar descans al polonès més sovint o jugar amb dos '9' de tant en tant.