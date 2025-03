El Barça anuncia novetats amb Frenkie de Jong: oferta de 40M, Flick ja ha contestat

Frenkie de Jong ha fet un gir de 180 graus en les últimes setmanes. El centrecampista neerlandès semblava tenir els dies comptats al FC Barcelona després de la incertesa que va envoltar el seu futur l'any passat.

Aquesta temporada, la relació entre Frenkie de Jong i el club va estar marcada per les tensions. Deco, director esportiu del Barça, va estar diversos mesos intentant que el jugador renovés, però De Jong no va respondre a la proposta del club. Aquesta falta d'interès a seguir al Barça, sumada al seu contracte que venç el 2026, feia pensar que aquest estiu el migcampista abandonaria l'entitat catalana.

L'oferta de l'Al-Ittihad per Frenkie de Jong i la resposta de Flick

Amb la situació de Frenkie de Jong encara sense resoldre, ha sorgit una oferta de l'Al-Ittihad d'Aràbia Saudita. L'equip àrab, que ha estat reforçant la seva plantilla amb grans estrelles, ha posat sobre la taula 40 milions per al centrecampista del Barça.

Aquesta oferta semblava una oportunitat per a Frenkie de Jong, qui podria haver fet un salt a la lliga d'Aràbia Saudita amb un contracte milionari. No obstant això, la resposta de Hansi Flick ha estat clara: De Jong continua sent una peça clau en el seu projecte i el seu futur està lligat al club.

Flick dona la confiança a Frenkie de Jong

Sota la direcció de Flick, Frenkie de Jong ha trobat una nova motivació i confiança al FC Barcelona. El tècnic alemany li ha entregat les claus del centre del camp, confiant en la seva capacitat per ser el motor de l'equip.

Aquesta confiança ha permès a De Jong desplegar la seva millor versió, una que no s'havia vist en temporades anteriors. El seu rendiment ha estat excel·lent, sent un dels jugadors més importants del Barça en el que va de temporada. Amb el suport de Flick, Frenkie de Jong s'ha assentat com una peça intocable en l'esquema tàctic de l'entrenador.

La seva presència al mig del camp ha estat fonamental per a l'equilibri i control del joc, cosa que li ha permès recuperar el seu estatus en l'onze titular blaugrana.

La renovació de Frenkie de Jong amb el Barça

Davant la confiança rebuda per part de Flick i el seu rendiment al camp, Frenkie de Jong sembla disposat a quedar-se al Barça. Encara que l'oferta de l'Al-Ittihad era temptadora, el jugador ha mostrat la seva intenció de seguir al club i acceptar les condicions de la renovació.

Amb la situació encaminada, tot apunta que Frenkie signarà un nou contracte amb el Barça en les pròximes setmanes, cancel·lant així qualsevol possibilitat de fitxar pel club saudita.

D'aquesta manera, el futur de Frenkie de Jong sembla ara completament assegurat al FC Barcelona. La confiança de Hansi Flick i el seu rendiment recent han estat decisius perquè el migcampista decideixi renovar i seguir sent part d'aquest projecte.