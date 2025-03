La UEFA respon a l'Atlètic de Madrid amb un dur comunicat: 'Julián Álvarez...'

Anit, el Reial Madrid es va imposar a l'Atlètic de Madrid en els vuitens de final de la UEFA Champions League. El partit, que va ser tremendament igualat des de l'inici, va acabar amb ambdós equips enfrontats en una fatídica tanda de penals. Rüdiger va marcar el gol definitiu, però minuts abans, amb Julián Álvarez com a protagonista, es va desfermar la polèmica.

El fitxatge estrella de l'Atlètic de Madrid es disposava a xutar el seu penal amb la il·lusió de posar els de Simeone per davant. I el cert és que va complir amb el seu objectiu, ja que la pilota es va colar al fons de la xarxa sense que Courtois pogués fer res per evitar-ho. No obstant això, el llançament no va ser net i després de la revisió del VAR va ser anul·lat de manera incomprensible.

Resulta que, veient les imatges, es pot apreciar que Julián Álvarez, que rellisca just abans del cop, impacta amb els dos peus a l'esfèric. Una situació que està recollida en el reglament i que va provocar l'anul·lació del gol de l'Atlètic de Madrid. Però que també ha desfermat una onada de comentaris i reaccions en contra, motiu que ha portat la UEFA a trencar el seu silenci.

La UEFA respon a les queixes de l'Atlètic de Madrid

Només acabar el partit, Simeone va ser el primer a alçar la veu pel que va succeir. "Quan recolza el peu, la pilota no es mou ni tan sols una mica. Si el VAR el va trucar, que mai vaig veure que truqui en un penal, vol creure que van veure que la va tocar", va començar dient.

Però a poc a poc, Simeone es va anar escalfant i va acabar per explotar. "La va tocar dues vegades o no? Que aixequi la mà qui va veure que Julián la va tocar dues vegades! Som-hi, som-hi!", va etzibar als periodistes que van assistir a la roda de premsa.

És per això que la UEFA ha volgut sortir al pas de les acusacions i ha enviat un comunicat per aclarir què va passar exactament. L'estament que controla la màxima competició de clubs no entén la discussió i així ho ha explicat. Ho ha fet amb una explicació escrita i adjuntant un vídeo que confirma les seves explicacions.

"El jugador va fer contacte amb la pilota amb el peu de suport abans de xutar-la, com es mostra en el vídeo adjunt. Sota la regla actual (Regles de Joc, Regla 14.1), el VAR va haver de trucar a l'àrbitre per indicar que el gol havia de ser anul·lat".

Per tant, malgrat les queixes de l'Atlètic de Madrid, sembla que la UEFA ho té clar: el penal està ben anul·lat.