Assenyalat per Hansi Flick a la primera meitat del Barça-Atlético: 'No pot fer això'

La primera meitat del Barça-Atlético ha estat d'alts vols. La intensitat, les sorpreses i els girs de guió han estat els grans protagonistes dels primers 45 minuts. Els de Simeone s'han avançat només començar i poc després han anotat el segon, però els de Hansi Flick han respost de la millor manera: empatant abans del descans.

Sense dubte, l'entrenador del FC Barcelona segur que està molt satisfet per la reacció dels seus, però no tant pel mal inici. La Copa del Rei és un dels títols més importants de la temporada juntament amb LaLiga i la Champions League. I Flick vol guanyar-ho tot.

Hansi Flick, penedit del seu canvi

Per al Barça-Atlético d'aquesta nit, Hansi Flick ha decidit donar entrada a Ferran Torres en el lloc de '9'. Lewandowski, que acumula massa partits jugant de manera consecutiva, s'ha quedat a la banqueta. El tècnic alemany buscava aprofitar el bon moment de forma del '7', però s'ha topat de cara amb la realitat.

Ferran Torres ha demostrat que no està llest per ser l'ariet titular del FC Barcelona. Encara amb 0-2 al marcador ha fallat una ocasió imperdonable. I minuts després, amb l'empat, ha tornat a perdonar.

L'actuació de Ferran Torres en la primera meitat ha deixat molts dubtes. De fet, en alguna presa de televisió s'ha pogut veure a Hansi Flick realment desesperat. És per això que ja ha demanat reforços de cara a la pròxima temporada.

Ferran Torres, un bon suplent al qual Hansi Flick vol reemplaçar

Ferran Torres ha demostrat que s'adapta perfectament al rol de revulsiu sortint a la segona meitat. No obstant això, davant la falta d'alternatives, Hansi Flick ha hagut d'utilitzar-lo d'inici, i com a referència. Una posició que, malgrat que pot ocupar sense problemes, no és la idònia.

Veurem què succeeix amb Ferran Torres l'any que ve, però està clar que no pot fallar el que ha fallat avui. Hansi Flick ho sap i ja està valorant altres opcions com Alexander Isak o Viktor Gyökeres. Dos ariets de primer nivell perquè, el dia que Lewandowski no surti d'inici, el nivell no baixi.