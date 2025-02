Helena Condis explica què ha passat al vestidor abans del Barça-Atleti: 'Cabr...'

El partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei entre Barça i Atlético de Madrid ja està en marxa. Els de Hansi Flick busquen seguir amb l'idil·li que envolta el club català en aquesta competició que ja ha guanyat 31 vegades. Per la seva banda, els de Simeone arriben amb la il·lusió de deixar oberta l'eliminatòria per al partit de tornada que se celebrarà el pròxim 16 de març.

El triplet continua sent una opció per a ambdós equips, així que tant Hansi Flick com Simeone han presentat les seves millors gales. Per part del Barça, només Ferran Torres s'ha colat en l'onze per donar descans a Lewandowski. La resta, amb Dani Olmo com a enllaç, no ha presentat més sorpresa, cosa que ha deixat fora a diversos pesos pesants del vestidor culé.

Helena Condis explica la veritat

Des de l'arribada de Hansi Flick, el vestidor del Barça ha demostrat tenir moltes ganes de capgirar la complicada situació viscuda la temporada passada amb Xavi Hernàndez. Gairebé tots estan mostrant la seva millor versió i els resultats estan arribant, però això també implica més competència. La rivalitat ben entesa augmenta el nivell de la plantilla, però Helena Condis ha mostrat l'altra cara de la moneda explicant què ha passat abans del Barça-Atleti.

Segons ha dit Helena Condis a COPE, sembla que Gavi no s'ha pres massa bé la suplència. El '6' que ha tornat d'una greu lesió fa ja un parell de mesos, no acaba de trobar el seu lloc ideal en els plans de Hansi Flick. Una situació que, sumada a la presència de Dani Olmo i Fermín, li està privant de molts minuts.

Gavi, enfadat, torna a ser suplent

Helena Condis ha confirmat que "a Gavi no li ha sentat massa bé" quedar-se assegut a la banqueta. Considera que ja està llest per sortir d'inici en els grans partits. De fet, segur que veient el que ha passat a la primera meitat, encara està més enfadat.

Gavi és una de les majors joies que ha donat La Masía en els últims anys i necessita jugar. El seu somni, evidentment, és fer-ho al Barça, casa seva, però si tot segueix igual segur que comencen a arribar les primeres ofertes. No és cap secret que Luis Enrique estaria encantat de poder comptar amb Gavi al PSG.

De moment, Gavi haurà d'esperar la seva oportunitat aquesta nit a la banqueta. Així ho ha decidit Flick, que ha tornat a apostar per Olmo. Veurem què passa si la situació es manté, però Helena Condis ja ha confirmat que avui no li ha sentat gens bé.