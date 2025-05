Arriba la felicitat al Reial Madrid: Rodrygo deixa el seu lloc a la nova joia del PSG

El Real Madrid té clar que necessita fer canvis dràstics aquest estiu, especialment després d'una temporada amb alts i baixos. Rodrygo, un dels protegits de Carlo Ancelotti i Florentino Pérez, ha estat un dels jugadors més assenyalats. Encara que va començar la temporada amb grans expectatives, el seu rendiment ha estat molt baix.

El brasiler, que semblava ser la quarta pota del trident ofensiu juntament amb Bellingham, Vinícius i Mbappé, no ha complert amb el promès. L'afició, que esperava molt més d'ell, ha mostrat la seva frustració davant la seva falta de rendiment. En molts partits, Rodrygo ha estat absent i no ha estat el jugador decisiu que s'esperava.

De fet, alguns aficionats ja demanen la seva sortida del club. Malgrat la seva mala temporada, Rodrygo continua sent un dels millors extrems del món i, als seus 24 anys, encara té molt potencial. Per això, el Real Madrid no el deixarà anar per menys de 100 milions: xifra que Florentino Pérez ha establert com a preu mínim.

Si se'n va Rodrygo...

Si Rodrygo finalment abandona el club, el Real Madrid ja té en ment el seu reemplaçament: Désiré Doué, la nova sensació del PSG. L'extrem francès, de només 19 anys, ha captivat Florentino Pérez amb la seva extrema habilitat amb la pilota i la seva gosadia al camp. Aquest curs, Doué ha aconseguit 13 gols i 12 assistències malgrat no ser titular indiscutible per a Luis Enrique.

Les seves estadístiques destaquen quan es comparen amb les de Rodrygo, qui ha anotat la mateixa quantitat de gols, però amb molts més minuts de joc. La qualitat de Désiré Doué és indiscutible i la seva habilitat per desequilibrar els rivals el converteix en una de les apostes més atractives. No obstant això, fitxar-lo no serà fàcil.

El PSG no està disposat a vendre'l fàcilment i, si decideix fer-ho, el preu serà elevat. En concret, el club parisenc demanarà més de 100 milions d'euros pel seu traspàs, cosa que complica l'operació per al Real Madrid.

Un estiu clau per al futur del Real Madrid

El futur de Rodrygo al Real Madrid dependrà de les decisions que prengui Florentino Pérez aquest estiu. Si el brasiler és venut, el club es llançarà amb força per Désiré Doué, una jove estrella que podria donar moltes alegries.

El Real Madrid té clar que necessita reforçar el seu atac i que la competència per jugadors de qualitat com Doué serà ferotge. No obstant això, amb el talent del francès, el Madrid podria estar assegurant un gran futur per a la seva davantera.