Lucas Vázquez s'acomiada del Madrid per signar pel seu nou equip: 'Me'n vaig al...'

Lucas Vázquez ha oficialitzat el seu comiat del Real Madrid després d'una etapa plena de fites. Va arribar a La Fábrica l'any 2007, on va començar a forjar la seva carrera professional, i després va passar pel Leverkusen abans d'aterrar definitivament al Bernabéu. Encara que mai no va ser titular indiscutible per la presència de Dani Carvajal, sempre va complir quan se'l va necessitar.

La seva relació amb el club ha estat marcada per la professionalitat i la dedicació, aportant la seva experiència en els moments clau. L'afició sempre recordarà la seva tranquil·la caminada cap al punt de penal a la final de la desena Champions League. Aquella imatge, juntament amb els seus sacrificis a cada partit, ha estat fonamental perquè Lucas Vázquez hagi marxat del Madrid com una autèntica llegenda.

Lucas Vázquez ja s'ha acomiadat del Real Madrid

En un emotiu acte de comiat, Lucas Vázquez va estar acompanyat de la seva família i dels membres de la directiva del Real Madrid. Durant la seva intervenció, el lateral dret va expressar que sempre portarà l'escut blanc gravat al seu cor. Això sí, tot i l'acomiadament, no va anunciar la seva retirada, cosa que deixa oberta la possibilitat d'un nou destí en la seva carrera futbolística.

Amb la seva sortida del Madrid, Lucas Vázquez s'enfronta ara a la decisió de veure què fer amb el seu futur. Diversos clubs han mostrat interès pels seus serveis, tant a Europa com fora del continent, i és aquesta segona opció la que es posa damunt la taula. A Espanya, l'RCD Espanyol ha consultat per la seva situació, mentre que a Turquia, el Fenerbahçe de Mourinho també ha mostrat interès en el seu fitxatge.

El futur de Lucas Vázquez apunta a l'Aràbia Saudita

Tot i que diversos equips europeus estan interessats en Lucas Vázquez, el seu destí més probable sembla ser l'Aràbia Saudita. L'Al-Qadisiyah ha presentat una oferta molt atractiva que ha cridat l'atenció del jugador. Segons fonts properes, com el periodista Fabrizio Romano, el contracte proposat és de dos anys amb un salari net de més de 15 milions d'euros per temporada.

L'oferta econòmica es presenta com una oportunitat irrenunciable per a Lucas Vázquez. Aquest nou repte en el futbol àrab seria el tancament d'un cicle a Europa. La possibilitat de guanyar un salari milionari i continuar la seva carrera en un nou mercat sembla ser el camí que Lucas Vázquez prendrà.