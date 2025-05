El Barça està de celebració després de tancar la temporada guanyant la Lliga al camp de l'Espanyol, però Gavi no està gaudint com voldria. El migcampista andalús ha tancat la temporada amb més dubtes que certeses i aquesta sensació s'accentuarà amb el darrer fitxatge del Barça.

El Barça acaba de tancar el curs, però Hansi Flick ja està pensant en el mercat de fitxatges estival, cosa que implica que diversos jugadors hagin de fer les maletes. Flick mai farà fora Gavi del Barça de manera directa, però sap que, si el migcampista andalús perd protagonisme, aquest voldrà buscar un nou destí. I en aquest cas, sembla que això podria succeir, ja que el Barça ha tancat un nou fitxatge demanat per Flick que podria provocar l'adeu de Gavi: es donaria aquest estiu.

Oficial, Flick ho demana i el Barça el fitxa per fer fora Gavi: 'S'acaba la broma...'

Gavi, migcampista del Barça format a la Masia, no ha gaudit de massa minuts de qualitat i, per tant, no es descarta que pugui sortir del club aquest mateix estiu. L'entorn de Gavi ho nega de manera rotunda, però ‘e-Notícies’ ha pogut corroborar que el seu malestar és real: vol jugar més. A més, en aquestes últimes hores, el Barça ha mogut fitxa per un nou fitxatge, cosa que ha preocupat i molestat a Gavi.

Gavi i el seu representant, Iván de la Peña, ho saben, motiu pel qual no es descarta que l'interior andalús emprengui una nova aventura aquest proper estiu. Gavi sap que el Barça està apostant fort per tancar el fitxatge del gran desitjat per Hansi Flick: Gavi se sent una mica desplaçat.

Hansi Flick demana el fitxatge i el Barça ho confirma: adeu Gavi

Gavi travessa un moment complicat al Barça: malgrat ser una de les promeses més brillants del futbol espanyol, no acaba de trobar un lloc a l'onze titular.

Després d'estar gairebé un any en el dic sec per una lesió de genoll, Gavi va tornar a trepitjar el terreny de joc el passat mes d'octubre. No obstant això, el seu rol en l'esquema de Hansi Flick ha estat molt més discret del que s'esperava.

A tot això cal afegir que el Barça treballa per tancar el fitxatge d'un nou interior, petició expressa de Hansi Flick. Aquest no és altre que Álex Baena, que ho té gairebé fet amb l'Atlètic, però que segueix esperant la trucada de Laporta: si el Barça el truca, serà culer.

Flick està insistint molt, sobretot perquè considera que Baena és un dels millors jugadors de la Lliga en la seva posició. Gavi seria el gran damnificat si arriba el futbolista del Vila-real.