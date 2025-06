Antonio Rüdiger li deixa clar a Dean Huijsen després del que ha passat: 'Acostuma-t'hi'

El Real Madrid ha patit molts canvis en molt poc temps. El més comentat ha estat el relleu a la banqueta.Carlo Ancelotti s'ha acomiadat del club blanc per deixar el seu lloc a Xabi Alonso, però n'hi ha més, molt més.

A la zona d'atac, Rodrygo podria sortir cap a l'Arsenal o al Manchester City. Encara que continua sent una de les estrelles de l'equip, està clar que ha perdut la titularitat a l'esquema d'Alonso. A més, la marxa de Modric després del Mundial de Clubs deixarà un buit difícil d'omplir al centre del camp.

Nous fitxatges per a la defensa

A la rereguarda, les novetats són notòries. De moment, l'únic lloc que es manté sense modificacions és el lateral esquerre, encara que no per gaire temps. El nom d'Álvaro Carreras és a l'agenda del club blanc com a possible reforç per a aquesta zona.

A la banda dreta, el gran fitxatge ha estat Alexander-Arnold, mentre que al centre de la rereguarda s'ha apostat per Dean Huijsen. Aquests canvis estan marcant la nova era sota la direcció de Xabi Alonso.

Dean Huijsen, la gran aposta d'Alonso

Dean Huijsen està sent la gran novetat de la nova era de Xabi Alonso. El jove internacional espanyol s'ha consolidat com a titular a la rereguarda del Real Madrid. I sembla que ho farà ocupant la banda esquerra de la línia de tres que planteja el tècnic basc.

El centre de la rereguarda estarà ocupat per Tchouaméni, mentre que a la dreta hi haurà Antonio Rüdiger. Junts formaran una nova i sòlida parella al cor de la defensa blanca.

Rüdiger i Huijsen: una relació que es forja ràpidament

Una imatge compartida a les xarxes socials per Antonio Rüdiger ha deixat clar com evolucionen les relacions a la rereguarda del Real Madrid. Després del partit contra el Salzburg, Rüdiger va anar a buscar Dean Huijsen per deixar-li clar com funcionen les coses al vestidor.

La foto mostra Rüdiger caient d'esquena, mentre que Huijsen apareix totalment relaxat al seu costat. El defensor alemany va acompanyar la imatge amb un missatge clar: “acostuma-t'hi”. I té raó, perquè tots dos compartiran moltes hores junts al centre de la rereguarda del Madrid.

L'inici d'una nova etapa a la defensa blanca promet ser molt emocionant, amb joves talents com Dean Huijsen guanyant-se un lloc clau a l'onze inicial. Al seu costat, hi haurà veterans de la talla d'Antonio Rüdiger per guiar-los en el seu progrés de cara al futur.