Inesperat, l'Oviedo demana un fitxatge del Madrid: Xabi Alonso té l'última paraula

El Real Oviedo serà un dels nous equips que s'enfrontaran al Real Madrid la pròxima temporada. Els asturians tornen a Primera Divisió més de dues dècades després. I ho volen fer per tot el que val, amb un projecte ambiciós i competitiu.

Per això, la directiva ja s'ha posat mans a l'obra. El seu objectiu és tancar com més aviat millor el primer fitxatge del nou curs. I curiosament, la seva primera gran operació podria tancar-se amb el mateix Real Madrid.

El Madrid, centrat en el Mundial de Clubs

Actualment, el club blanc es troba disputant el Mundial de Clubs. Aquesta competició marcarà el tancament oficial d'una temporada llarga i exigent, però sense bones notícies per ara. En aquest sentit, la nova competició també està servint perquè Xabi Alonso comenci a definir el seu projecte.

El tècnic basc ja ha deixat clares algunes prioritats. Fede Valverde i Dean Huijsen són intocables en el seu esquema. En canvi, hi ha jugadors amb qui no acaba de comptar, com Dani Ceballos o el mateix Rodrygo.

Xabi Alonso marca els seus descartats

La situació de Xabi Alonso en termes de reestructuració és la que vol aprofitar el Real Oviedo. El conjunt carbayó està molt atent als possibles descartats del nou entrenador madridista. Per això, ha posat en marxa una operació per recuperar un vell conegut: el porter Andriy Lunin.

L'ucraïnès ja va defensar la porteria del Real Oviedo la temporada 2019/2020, quan va jugar cedit des del Real Madrid. El seu rendiment va deixar bones sensacions, i ara que el club ha ascendit, volen que torni.

Andriy Lunin, el desig de l'Oviedo

La cessió d'Andriy Lunin és una de les grans aspiracions de l'Oviedo. Saben que el porter no tindrà gaire protagonisme en el nou projecte de Xabi Alonso. La competència amb Courtois i Kepa, en cas de renovació, el deixaria sense espai per poder optar a tenir minuts.

Tot i això, no serà fàcil. Lunin ha demostrat solvència quan ha jugat i podria tenir ofertes de més nivell. Però el factor emocional i el bon record de la seva etapa a Oviedo podrien ser claus per convèncer-lo.

Ara la pilota és a la teulada del Real Madrid. Això sí, serà Xabi Alonso qui prendrà la decisió final sobre el seu futur, ja que és l'encarregat de muntar el nou projecte esportiu blanc. Mentrestant, el Real Oviedo espera amb il·lusió i es prepara per a un retorn a Primera que promet ser molt especial.