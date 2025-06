Gir de 180º amb Rodrygo: el que ha passat a l'Arsenal ho canvia tot

La situació del davanter brasiler Rodrygo Goes al club blanc deixa molts dubtes a totes les parts implicades. L'extrem està desitjant quedar-se al club merengue, però el Real podria desitjar donar-li una sortida aquest estiu. A això s'hi suma el seu segon partit al Mundial de Clubs, sense minuts i sense escalfar

La realitat és que el davanter internacional carioca ha estat al mercat abans que s'iniciés l'actual edició del Mundial de Clubs. Rodrygo, malgrat el nivell ofert els últims mesos, sempre ha estat un futbolista important a l'esquema del Real Madrid. Aquest fet fa que Florentino no ho posi fàcil, el club demanaria al voltant de 90 M en una primera subhasta

Tanmateix, si el futbolista no té minuts al Mundial, difícilment el podran revaloritzar. A l'Arsenal fa setmanes que intenten el seu fitxatge, però no els resulta gens senzill. Els londinencs volen reforçar el seu atac, però veient les dificultats que comporta el brasiler, estan sondejant una nova alternativa

Rodrygo, fitxatge complicat

La quantitat que exigeix el Real Madrid, entorn dels 90 M, no facilitarà la sortida del davanter de Chamartín. A l'Arsenal ho saben i busquen noves opcions; els anglesos són conscients que han de reforçar la seva parcel·la ofensiva. Es van quedar a les portes de dues competicions i busquen un davanter diferencial que els doni un plus

Tot i que Rodrygo ha estat al punt de mira dels londinencs, el seu fitxatge és complicat i estarien per buscar noves alternatives. Si finalment el fitxatge de Rodrygo no pot dur-se a terme, els gunners segueixen els passos d'un altre atacant versàtil. Es tracta del futbolista britànic de 26 anys, Eberechi Eze

Eberechi Eze a escena

El futbolista anglès ha signat una gran temporada a les files del Crystal Palace, disputant 43 partits, anotant 14 gols i repartint 11 assistències. El davanter britànic pot protagonitzar un dels moviments significatius en aquest mercat estival. Un davanter la taxació del qual s'enfila als 70 M d'euros

El seu impacte no passa desapercebut, ja que ja s'ha colat a l'agenda d'equips com el United o el mateix Arsenal de Mikel Arteta. Els del Crystal Palace estan oberts que el pagament de la seva clàusula es pugui fer en diversos terminis. L'Arsenal es converteix en un destí seriós per al jugador si el fitxatge del madridista Rodrygo acaba frustrant-se