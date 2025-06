Oficial, s'acomiada del Barça sense debutar: Hansi Flick l'envia de tornada a Alemanya

Entre les grans virtuts de Hansi Flick destaca la seva capacitat per tenir tota la plantilla endollada. El tècnic alemany transmet confiança tant als habituals com als futbolistes menys utilitzats, i aquest equilibri ha estat clau per mantenir el Barça competint en tots els fronts.

Hansi Flick sap que l'èxit no es construeix amb un onze fix, sinó amb un grup compromès i preparat per respondre en qualsevol moment. Aquesta gestió del vestidor ha estat una de les seves senyes d'identitat des que va arribar a la banqueta culer.

Tanmateix, hi ha línies on l'acumulació de jugadors és insostenible, i una d'elles és el centre del camp, on la competència és ferotge. La qualitat i quantitat d'opcions ha obligat el tècnic a prendre decisions difícils, fins i tot amb joves prometedors que havien generat il·lusió al club.

Massa noms per a molt pocs forats

Al mig, Flick té múltiples peces que encaixen en els seus esquemes: De Jong, Pedri i Dani Olmo parteixen com a titulars, però no estan sols. També hi ha Gavi, Fermín, Marc Casadó i Aleix Garrido, que aspiren a minuts des de la banqueta o fins i tot des del filial. En total, set jugadors per a tres posicions reals en el dibuix tàctic de Hansi Flick.

A aquesta llista cal afegir-hi Noah Darvich, el migcampista alemany fitxat pel Barça l'estiu de 2023 per 2,5 milions. Malgrat el seu potencial i el bon rendiment que ha mostrat al filial, Darvich no ha aconseguit debutar amb el primer equip. I amb aquesta sobrecàrrega d'efectius, Hansi Flick ha decidit que el millor per al seu futur és que busqui minuts lluny del Camp Nou.

Noah Darvich s'acomiada sense estrenar-se a l'elit

Darvich va arribar amb moltes expectatives des d'Alemanya, sent capità a les categories inferiors del seu país, el Barça el va considerar una aposta estratègica i el va incorporar directament des del Friburg. Durant la seva primera temporada va deixar bones sensacions al Barça Atlètic, i fins i tot va arribar a anar convocat amb el primer equip. Però el debut mai va arribar

Hansi Flick tenia la intenció d'observar-lo a la pretemporada, però el context no ha estat favorable. Flick ha prioritzat altres perfils i, davant la manca d'oportunitats reals, Noah Darvich ha optat per sortir del club. Tot i que el Barça no ha fet oficial encara la xifra del traspàs, el seu destí està tancat: jugarà a l'Stuttgart la pròxima temporada.