L'amic de Fede Valverde li deixa clar a Xabi Alonso: 'He de sortir del Madrid'

Xabi Alonso ha arribat al Real Madrid amb les idees molt clares. Res de tractes de favor ni concessions, tots han de rendir al màxim si volen tenir opcions de jugar de manera regular. El que s'ha vist al Mundial de Clubs davant el PSG ha donat carta blanca a Xabi per fer el que consideri oportú.

Fede Valverde s'ha guanyat ser l'únic intocable

Tot i que al vestidor no hi ha jugadors intocables, n'hi ha un que s'ha guanyat aquest estatus: Fede Valverde. Xabi Alonso ho ha deixat clar en diverses ocasions. "Fede Valverde és vital, és el jugador més complet que hi ha al món avui dia", va declarar Xabi després de la victòria davant el Dortmund.

L'uruguaià s'ha convertit en un dels pilars fonamentals del Real Madrid no només per la seva qualitat, sinó també pel seu treball i la seva passió al camp. La seva capacitat per adaptar-se a diverses posicions i la seva entrega constant li han valgut el reconeixement de ser un dels nous capitans de l'equip. Fede Valverde és, sens dubte, el millor en aquests moments.

No tots poden ser com Fede Valverde

Tanmateix, no tots tenen la mateixa sort que Fede Valverde. Xabi Alonso té molt clar qui són els seus jugadors de confiança i, en els pocs partits que ha dirigit, ja ha pres mesures importants. En aquest sentit, el seu primer descart ja ha estat confirmat: Álvaro Rodríguez, el jove davanter uruguaià.

Álvaro Rodríguez va debutar el 2023 sota la direcció de Carlo Ancelotti, completant grans actuacions en els seus primers partits. Tanmateix, amb el pas del temps, el seu protagonisme es va anar diluint. Ara, amb Xabi a la banqueta, el compatriota de Fede Valverde sap que ha de buscar una sortida.

Álvaro Rodríguez ho reconeix: "He de sortir"

Álvaro Rodríguez ha tornat al Real Madrid després de la seva cessió al Getafe, però té clar que no entra en els plans de Xabi Alonso. En paraules seves, el jove davanter sap que necessita minuts per continuar creixent i que aquests minuts no arribaran al Madrid sota l'actual direcció tècnica. "Tinc 20 anys, crec que he de sortir, no puc esperar gaire més al primer equip", va afirmar.

Tot i el seu desig de quedar-se i lluitar per un lloc a la plantilla, Álvaro entén que ha de sortir per continuar amb el seu desenvolupament. "El meu somni és jugar al Real Madrid i lluitaré per aconseguir-ho, però per això primer he de sortir", va declarar.

El futur d'Álvaro Rodríguez sembla estar a l'Elche

Sembla que el seu camí al Bernabéu no està destinat a continuar de moment. Álvaro farà les maletes els pròxims dies i tot apunta que l'Elche serà el seu destí. L'equip acabat d'ascendir busca reforçar la seva parcel·la ofensiva i l'espigat ariet uruguaià hi encaixa perfectament.

Mentrestant, Xabi sembla que confiarà en Gonzalo i Endrick com a suplents de Mbappé i Vini. Situació que, a més d'Álvaro, deixa molt tocat Rodrygo. El brasiler, si res no canvia, també haurà de marxar