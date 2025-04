El Papa Francesc va morir als 88 anys d'edat aquest passat dilluns, 21 d'abril de 2025. El Barça no esperava canvis d'última hora abans de veure's les cares amb l'Inter de Milà a la UEFA Champions League, però hi ha hagut una sorpresa. El calendari i la sobrecàrrega de partits està sent clau en aquest tram final de temporada, ja que el Barça segueix viu en totes les competicions i està encadenant 2 partits setmanals.

Hansi Flick va protestar pels horaris dels partits de LaLiga EA Sports, ja que considera que jugar tan tard perjudica i condiciona el descans dels jugadors de la seva plantilla. Ara bé, en aquesta ocasió, el Barça modificarà els seus plans i rebrà una gran notícia, per molt que arribi provocada per la mort del Papa Francesc, que va morir aquest passat dilluns. L'Inter de Milà, rival del Barça, arribava al duel de Champions League més descansat, però la mort del Papa Francesc ho ha condicionat tot.

I és que resulta que, després de la mort del Papa Francesc, s'han decretat cinc dies de dol a Itàlia i, per tant, s'aturarà la programació esportiva al país. Dit d'una altra manera, el partit que l'Inter de Milà tenia programat per al dissabte, 26 d'abril de 2025, quedarà ajornat i es jugarà en una nova data. Aquest passat dimarts, el ministre de Protecció Civil i Política del Mar, Nello Musumeci, ha confirmat que el dissabte no hi haurà Serie A, cosa que modificarà els plans del Barça.

Oficial, la mort del Papa Francesc canvia els plans del Barça a la Champions

L'Inter tindrà un dia menys de descans que el Barça abans de visitar Montjuïc el dimecres 30 d'abril (21 hores) a l'anada de semifinals de la Champions League. El dissabte se celebrarà el funeral del Papa Francesc, motiu pel qual el partit entre Inter de Milà i Roma (Serie A), previst per a les 18 hores, no es jugarà. Segons han informat les autoritats italianes, aquest partit es jugarà el diumenge a les 15 hores, de manera que el Barça tindrà un dia més de descans que el seu rival.

L'equip de Simone Inzaghi, igualat a punts amb el Nàpols a la classificació, també jugarà aquest dimecres (21 hores) davant el Milan la tornada de semifinals de la Coppa. El Barça de Hansi Flick arribarà a l'anada de les semifinals de la UEFA Champions League amb més descans, encara que aquest cap de setmana afrontarà la seva segona final del curs.

Cal recordar que Hansi Flick ja va protestar per uns horaris que tornaran a perjudicar el Barça en aquest tram final de temporada: la final de Copa acabarà a mitjanit.