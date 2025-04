El Barça guanya, però Eric García assenyala el primer descart de Hansi Flick: 'Està fora'

El Barça s'ha endut una ajustada i soferta victòria davant el Leganés en un partit de màxima importància per al desenllaç de la temporada. Un gol en pròpia meta de Jorge Sáenz, central pepiner, ha estat clau perquè els visitants s'enduguin els tres punts d'un camp complicat com Butarque. Ara, el Barça ja pensa en el seu següent compromís, la tornada dels quarts de final de la Champions League amb el Dortmund.

El partit ha estat més disputat del que s'esperava, amb ocasions per a ambdós equips i amb Szczesny en mode estel·lar. El polonès ha tornat a deixar la seva porteria a zero i ja suma 21 partits invicte de manera consecutiva. La solidesa defensiva ha estat decisiva per a la victòria final, encara que un dels defenses del Barça ha quedat tremendament assenyalat.

Aquesta nit, Hansi Flick ha realitzat diverses modificacions en l'onze inicial, algunes certament inesperades. I és que, per exemple, Fermín López ha repetit a la mitjapunta; mentre que Ronald Araújo ha ocupat el centre de la defensa en lloc de Pau Cubarsí. No obstant això, la modificació més destacada ha tingut lloc al descans del partit.

Ronald Araújo no acaba d'encaixar

En la primera meitat, el Barça no ha estat capaç de superar el Leganés i el resultat al descans ha estat d'empat a zero. Flick, conscient de les dificultats de l'equip per generar joc, ha decidit sacsejar l'arbre. Molts pensaven que anava a treure Eric García per donar entrada a De Jong, però el sacrificat ha estat Ronald Araújo.

El central uruguaià no ha completat un bon partit i ha demostrat que, en camps petits i de gran pressió, el seu joc de peus deixa molts dubtes. No ha estat capaç d'oferir bones línies de passada, així que Flick ha decidit enviar-lo a la banqueta. En la segona meitat, Eric García ha ocupat el seu rol i De Jong ha entrat per comandar la medul·lar; casualitat o no, als dos minuts ha arribat el gol.

Sembla evident que el futur de Ronald Araújo en el FC Barcelona no està per res assegurat. D'una banda, està clar que no encaixa en els plans de Hansi Flick de cap manera. Però a més, el fet que tingui diverses ofertes i que el club català necessiti diners fan molt factible el seu traspàs.

Veurem què succeeix a l'estiu. La clàusula de Ronald Araújo serà de 65 milions els deu primers dies de mercat. Atenció al seu futur.