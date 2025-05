Adéu al AC Milan, jugarà al Barça tard o d'hora: És el caprici de Joan Laporta

Des del seu retorn a la presidència del Barça el 2021, Joan Laporta ha treballat incansablement per tornar el club al cim del futbol europeu. La dolorosa sortida de Lionel Messi, motivada per les restriccions del Fair Play financer, va marcar l'inici d'una etapa complicada. No obstant això, gràcies a una gestió estratègica, Laporta ha aconseguit estabilitzar la situació econòmica i esportiva.

Joan Laporta ha implementat mesures audaces per reconstruir la plantilla i complir amb la norma 1:1 del Fair Play financer. La contractació de Hansi Flick com a entrenador ha estat clau en aquest procés. No obstant això, el màxim dirigent culé no es conforma i busca reforçar encara més el vestidor amb fitxatges d'alt nivell.

Joan Laporta té un desig: Rafael Leao

El nom que més ressona en la ment de Joan Laporta és el de Rafael Leao. El portuguès de l'AC Milan s'ha consolidat com una de les figures més destacades de la Serie A. La seva velocitat, habilitat en l'un contra un i capacitat golejadora el converteixen en un objectiu prioritari per al FC Barcelona.

Malgrat que Rafael Leao va renovar el seu contracte amb l'AC Milan fins al 2028, Joan Laporta manté el seu interès en incorporar-lo a l'equip. Segons informes recents, Laporta creu que el '10' podria rendir encara millor en el context del Barça. A més, es considera que el seu estil de joc encaixaria perfectament en l'esquema tàctic i les necessitats de Hansi Flick.

Joan Laporta no ho tindrà fàcil

El fitxatge de Rafael Leao no serà senzill. L'AC Milan ha deixat clar que no té intenció de vendre la seva gran estrella, i la seva clàusula de rescissió ascendeix als 175 milions d'euros. Si el vol, Joan Laporta haurà de rascar-se la butxaca, i segons informa SPORT, ho desitja.

D'altra banda, el FC Barcelona enfronta limitacions financeres que compliquen la realització d'una operació de tal magnitud. Malgrat els esforços per equilibrar els comptes, el club encara ha de ser cautelós en les seves inversions. No obstant això, Joan Laporta no descarta explorar fórmules creatives per fer viable el fitxatge.

Malgrat les dificultats, Joan Laporta no renuncia al seu desig de veure Rafael Leao vestit amb la samarreta del Barça. Considera que podria ser una peça clau juntament amb Lamine en els pròxims anys. A més, la situació actual de l'AC Milan, que no passa pel seu millor moment, podria obrir una finestra d'oportunitat per a la directiva culé.