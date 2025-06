La gran notícia de Lamine Yamal ho canvia tot: PSG, City i Bayern ja saben què ha passat

La temporada de Lamine Yamal ha estat impressionant, ja que amb només 17 anys ha agafat les regnes del FC Barcelona i ha estat clau en els èxits assolits. Amb 18 gols i 25 assistències, Lamine ha demostrat ser una peça essencial en l'engranatge culer. L'opinió pública no ha trigat a mostrar la seva admiració, demanant fins i tot la Pilota d'Or per al talentós jugador.

Aquest rendiment ha deixat clar que som davant del naixement d'una autèntica estrella. Els grans equips com el PSG, el Manchester City i el Bayern de Munic han posat els ulls en Lamine Yamal. Però el Barça no estava disposat a deixar-lo escapar.

El Barça assegura el futur de Lamine Yamal

El Barça ha pres cartes en l'assumpte i, conscient del seu talent i potencial, ha renovat Lamine Yamal fins al 2031. Amb aquesta renovació, el club allunya els somnis dels equips més poderosos del continent, que ja havien fet acostaments en el passat. El PSG, per exemple, va oferir més de 200 milions l'estiu passat, però la resposta de Joan Laporta va ser clara: "Lamine no es toca".

Tot i els rumors, Lamine Yamal ha deixat clar que el seu futur és al Camp Nou. En diverses ocasions ha manifestat el seu desig de convertir-se en una llegenda del Barça i, com a bon producte de La Masia, el seu somni és jugar tota la seva carrera al club. No hi ha dubte que, amb la seva renovació, el Barça ha assegurat un dels talents més prometedors del futbol mundial.

Però per si la seva renovació no ha estat suficient per allunyar el PSG, el City i el Bayern, el que ha passat en les últimes hores ha estat totalment definitiu. I és que Lamine Yamal s'ha convertit en el jugador més car del món.

Lamine Yamal és inaccessible

L'última valoració de Transfermarkt situa Lamine Yamal com el jugador més car del món. El seu valor de mercat ha arribat als 200 milions d'euros, superant jugadors de la talla de Bellingham o Kylian Mbappé. Aquesta xifra, que fa només sis mesos era de 180 milions, ha deixat clar l'impacte que Lamine està tenint en el futbol mundial.

Aquest salt en el seu valor reflecteix tant el seu rendiment al camp com la seva creixent rellevància en el panorama futbolístic. No és d'estranyar que equips com el Bayern de Munic, el Manchester City i el PSG segueixin de prop la seva evolució.

Tanmateix, amb el seu contracte renovat i el seu amor pel Barça, la sortida de Lamine Yamal sembla ara més lluny que mai.