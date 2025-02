Adéu Barça, confirmat, se'n va al Manchester City: Hansi Flick no ho pot evitar

Pep Guardiola ha protagonitzat una època daurada al Manchester City no només pel joc desplegat, sinó també pels títols aconseguits. En les set últimes temporades, el City ha guanyat 6 lligues i 1 Champions League. Tanmateix, després de la recent eliminació davant el Real Madrid, Pep ha reconegut que estan davant el final d'un cicle exitós: res no dura eternament i ara toca fer reestructuració.

Per la seva banda, el FC Barcelona viu moments d'alegria i il·lusió. L'arribada de Hansi Flick ha canviat la cara de l'equip i els ànims dels aficionats, que ara estan realment entusiasmats. Això sí, malgrat que tot sembla anar sobre rodes a la Ciutat Comtal, el tècnic alemany té plans molt concrets per millorar encara més la plantilla culé.

En concret, Hansi Flick té entre cella i cella un fitxatge de primer ordre mundial. Ara bé, en les últimes hores, el Manchester City ha aparegut per sorpresa per ficar-se en la pugna i fer-se amb els seus serveis. Parlem de Florian Wirtz, una de les joves estrelles més prometedores del futbol europeu.

Florian Wirtz s'acomiada del Barça després de l'oferta del Manchester City

El talent de Florian Wirtz, evident des del seu debut, l'ha consolidat com una figura clau gràcies a la seva visió, creativitat i capacitat per desequilibrar en l'últim terç del camp. Wirtz s'ha convertit en un jugador indispensable al Leverkusen de Xabi Alonso i les seves xifres no menteixen. Aquest curs ja suma la friolera de 9 gols i 10 assistències només a la Bundesliga, cridant l'atenció de Hansi Flick.

L'entrenador del FC Barcelona havia parlat amb Deco i Laporta sobre Florian Wirtz fa alguns mesos per valorar el seu fitxatge. En principi, els tres estaven d'acord a fer un esforç, però sembla que el Manchester City ho farà amb més decisió. De Bruyne, pilar de l'esquema de Pep Guardiola durant anys, se n'anirà a l'estiu, així que el club anglès ja treballa en el fitxatge de Wirtz amb una oferta irresistible.

Hansi Flick assumeix la realitat: el Barça no pot competir

El Manchester City ha donat un clar avís sobre la seva ambiciosa reestructuració en aquest mercat d'hivern amb una inversió superior als 200 milions. I, a l'estiu, tot apunta que gastaran més de 100 milions en Florian Wirtz. Una quantitat que complica molt les opcions del Barça.

D'aquesta manera, Hansi Flick haurà de valorar altres alternatives si vol reforçar la zona medul·lar. Si res no es torça, Florian Wirtz dirà adeu al Barça per recalar al Manchester City.