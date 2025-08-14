Mueren otro joven voluntario en los incendios en León: 'Fuiste fuerte y lo intentaste'

La tragedia ha vuelto a sacudir a los afectados por los gravísimos incendios en León. Este jueves, 14 de agosto, hemos conocido el fallecimiento de un segundo brigadista voluntario, que había ingresado en estado crítico. Se trata de Jaime Aparicio Vidales, un joven de 37 años que se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Jaime se encontraba trabajando en el incendio de Nogarejas, que se propagó desde la provincia de Zamora a la de León. En ese mismo lugar perdió la vida un compañero suyo, Abel Ramos, tras ser rodeado por las llamas. Los dos luchaban contra el fuego, pero la situación acabó descontrolándose.

Por su parte, Jaime quedó en estado crítico, con el 85% de su cuerpo con quemaduras, de las que finalmente no se ha podido recuperar. Finalmente, ha perdido la vida en el centro hospitalario en las primeras horas de este jueves.

"León vuelve a vestirse de luto"

En las redes sociales ya han aparecido varias muestras de pésame ante el fallecimiento del brigadista. "Hoy, León vuelve a vestirse de luto", escribe la cuenta Raíces Roblanas. "El fuego se ha cobrado una segunda vida: Jaime Aparicio Vidales, de 37 años", señalan, explicando que el fallecimiento ha tenido lugar esta madrugada.

En este sentido, han destacado la valentía de Jaime a la hora de combatir las llamas, que pagó con "graves quemaduras". "Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia, amistades y compañeros, así como a toda la comunidad que hoy siente esta pérdida como propia". "Abel y Jaime, dos nombres, dos historias de entrega que la tierra nunca olvidará", concluyen.

También destaca el emotivo mensaje compartido por un familiar de Jaime, tras enterarse de la noticia. "Donde quiera que te fueses, siempre unidos, hay días buenos, malos regulares; nos has dejado un vacío enorme", ha escrito un primo suyo.

En este sentido, el familiar ha destacado la valentía del brigadista, que no dudó el plantarse ante el fuego. "Fuiste fuerte y lo intentaste, que no lo lograses el mérito está ahí, era casi imposible y aguantaste lo que pudiste", ha añadido. "Nos dejas demasiado pronto", ha lamentado este familiar.

Otros tres heridos siguen en estado crítico

Hay que mencionar que en Valladolid siguen ingresadas hasta 5 personas relacionadas con estos incendios. Tres de los pacientes se encuentran en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega. Según explica León 24 horas, 3 heridos están en estado crítico y 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, un hombre de 78 años se encontraba ayer en el Complejo Asistencial Universitario de León, tras sufrir quemaduras en el 17% de su cuerpo. Posteriormente, fue evacuado al Hospital Universitario de Getafe. Mientras tanto, los efectivos de emergencias siguen luchando contra las llamas.