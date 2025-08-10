Terrible accidente en la C-631: un choque frontal deja 2 muertos y 4 heridos

La tarde de ayer, sábado 9 de agosto, se tiñó de negro a raíz de una tragedia que tuvo lugar en la carretera CL-631. A las 16:16 horas, dos turismos colisionaron frontalmente a la altura del kilómetro 43, en el municipio leonés de Palacios del Sil. El impacto dejó un balance devastador, con dos personas fallecidas y otras cuatro heridas.

Según los datos facilitados por el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, las víctimas mortales eran dos mujeres de 57 y 62 años. Una de ellas quedó atrapada en el interior del vehículo, lo que obligó a la intervención de los bomberos para su excarcelación. El accidente provocó una importante movilización de recursos en la zona.

El accidente acabó con la vida de dos mujeres y dejó a 4 personas heridas

En el lugar de los hechos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de las dos mujeres implicadas. El resto de ocupantes recibió atención inmediata y, en algunos casos, fue necesaria su evacuación urgente a centros hospitalarios. Entre los heridos, un hombre de 63 años fue trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León.

También resultaron heridos un varón de 16 años y una mujer de 57, que ambos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital de El Bierzo. Por otro lado, un hombre de 38 años fue evacuado en una UVI móvil al mismo centro hospitalario. Y, finalmente, un joven de 14 años recibió atención médica en el lugar y fue dado de alta allí mismo.

Para atender la emergencia se desplazaron al punto efectivos de los bomberos de la Diputación de León, agentes de tráfico y varias dotaciones del personal sanitario de Sacyl. Una UVI móvil y un helicóptero medicalizado completaron el operativo de asistencia.

La investigación está en marcha

Por ahora, las causas exactas del accidente están bajo investigación. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaron las primeras diligencias en el lugar para esclarecer lo sucedido. No se descartan factores como la invasión de carril, exceso de velocidad o una distracción al volante, aunque todavía no se han emitido conclusiones oficiales.

Este tipo de siniestros pone de relieve la importancia de extremar las precauciones en vías secundarias como la CL-631. Ya que en este tipo de carreteras los adelantamientos y la visibilidad reducida pueden aumentar el riesgo de accidentes.