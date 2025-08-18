Nueva tragedia: un bombero muerto y otro herido en plena lucha contra el fuego en León

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en Espinoso de Compludo, en el municipio de Ponferrada. El siniestro ocurrió anoche cuando la autobomba en la que viajaban volcó y cayó por un terraplén. Los dos trabajadores formaban parte del operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León.

El accidente se produjo poco antes de las 22:30 horas de este domingo. El vehículo regresaba de las labores de extinción en Yeres y Llamas de Cabrera, donde el fuego se mantiene activo desde hace nueve días. La retirada por una pista forestal de fuerte pendiente terminó en tragedia.

El conductor de la autobomba perdió la vida en el acto. Su compañero, un peón del operativo, resultó herido leve y fue trasladado al Hospital de El Bierzo. Ambos eran trabajadores de la Junta que llevaban jornadas en primera línea de combate contra las llamas.

Una retirada que acabó en tragedia

Según algunas fuentes del operativo, detallaron que el convoy al que pertenecía el camión se retiraba para descansar. La pista por la que circulaba discurre junto a un talud y, por motivos aún desconocidos, el vehículo se precipitó por la ladera. El siniestro ha dejado conmocionados a los equipos que desde hace días trabajan en la zona.

La Junta de Castilla y León expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del fallecido. En un comunicado, reconoció su compromiso y la entrega demostrada en la defensa del patrimonio natural de la comunidad. "Su trabajo ha sido esencial en un verano de máximo riesgo", destacó la institución.

El herido permanece ingresado en el Hospital de El Bierzo, donde, afortunadamente, evoluciona favorablemente. El resto del convoy resultó ileso, aunque los equipos se han visto profundamente afectados por el suceso. La sensación de inseguridad y cansancio aumenta entre los brigadistas, que afrontan turnos agotadores en terrenos complicados.

Tercer fallecido en los incendios de León

El balance de víctimas mortales en la provincia asciende ya a tres en los últimos días. La pasada semana murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, cuando intentaban contener las llamas con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

El bombero fallecido anoche es el primer miembro del operativo de la Junta que pierde la vida en esta campaña. Su muerte se suma a la de un hombre en Tres Cantos, Madrid, que murió el martes pasado tras sufrir quemaduras en su cuerpo.

El verano está dejando una oleada de incendios graves en distintas provincias. Los medios de extinción se emplean a fondo en Ourense, León y otras zonas donde el riesgo es extremo. El operativo en Castilla y León afronta una situación límite, marcada por el peligro constante de trabajar en plena montaña berciana.