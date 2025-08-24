Terrible: un hombre ha muerto tras un grave accidente entre dos motos y un coche

Tragedia en las calles de Málaga este domingo. Un hombre de 45 años ha perdido la vida en un grave accidente de tráfico ocurrido en pleno centro de la ciudad. El suceso ha tenido lugar en la confluencia de la avenida Manuel Agustín Heredia con la calle Córdoba.

El accidente, que se ha producido a las 13:25 horas, ha consistido en una colisión múltiple en la que se han visto implicadas dos motocicletas y un turismo. Según las primeras informaciones, el impacto ha tenido lugar en un cruce muy transitado.

Un hombre de 45 años ha fallecido

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron al centro coordinador tras presenciar el choque. A partir de ese momento, y como es habitual en este tipo de situaciones, se activó de inmediato el protocolo de emergencias.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios, que atendieron la situación. A pesar de los esfuerzos del personal médico, un hombre de 45 años no logró sobrevivir a las heridas provocadas por el impacto.

Por el momento, no se ha confirmado el número de heridos ni la gravedad de su estado, aunque no se descarta que haya más afectados. La Policía Local ha iniciado ya la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Se están analizando las circunstancias del siniestro y recogiendo testimonios de los presentes para poder reconstruir lo ocurrido. También se revisarán las cámaras de tráfico de la zona, ya que se trata de un punto con bastante vigilancia por su cercanía al puerto.

Conmoción en España tras un terrible accidente

Este nuevo accidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar la precaución al volante. Además, plantea la importancia de seguir reforzando las medidas de seguridad vial tanto para conductores como para motoristas.

El suceso ha causado un gran impacto entre los testigos y vecinos del entorno, donde no es habitual este tipo de accidentes graves. El tráfico en la zona se ha visto afectado durante varias horas, aunque ya ha sido restablecido con normalidad.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer con detalle las circunstancias del accidente. Además, se están recopilando pruebas y testimonios con el objetivo de determinar posibles responsabilidades.