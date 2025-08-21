Investigado un joven tras sufrir un brutal accidente: su compañero, de 20 años, murió

Un chico ha sido investigado por la Guardia Civil tras un accidente de tráfico que terminó con la vida de un joven de 20 años. El siniestro tuvo lugar durante la madrugada del pasado 22 de julio en la carretera CM-403, en el término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real).

El accidente ocurrió sobre la 01:40 horas, cuando el conductor del vehículo perdió el control del coche, que se salió de la calzada. El turismo chocó violentamente contra elementos de la infraestructura viaria y, tras el impacto, volcó dando varias vueltas.

La Guardia Civil investiga los hechos

Como consecuencia del suceso, el conductor sufrió heridas leves, mientras que uno de los ocupantes, un joven de 20 años, perdió la vida en el lugar del accidente. Las primeras actuaciones se centraron en la asistencia médica y en asegurar la zona.

Tras el siniestro, los agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación para esclarecer lo ocurrido. Durante la intervención, los agentes realizaron al conductor las pruebas obligatorias de detección de drogas.

El resultado fue positivo en THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Con base en este resultado, y tras los análisis de confirmación en laboratorio, se inició el procedimiento judicial correspondiente.

El conductor dio positivo en cannabis

La investigación ha sido llevada a cabo por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real. En este contexto, ha trabajado en la reconstrucción de los hechos y en la recopilación de pruebas para determinar las responsabilidades penales del conductor.

Una vez confirmada la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo del investigado, se le atribuyen dos delitos. Uno de homicidio por imprudencia grave en accidente de tráfico y otro por conducir bajo los efectos de drogas.

La Guardia Civil ha trasladado las diligencias al decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real, donde continuará el proceso judicial. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de no consumir sustancias tóxicas al volante.

La conducción bajo los efectos de drogas no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de quienes viajan con él. Una decisión irresponsable que, en esta ocasión, ha tenido consecuencias trágicas.