Conmoción en España: Una niña de 1 año muere en un terrible accidente

Una tragedia ha sacudido este miércoles por la mañana la autopista AP-1 a su paso por Soraluze, en Gipuzkoa. Una niña de apenas un año ha fallecido en un grave accidente de tráfico ocurrido dentro del túnel de Eitza. En el mismo vehículo viajaban sus padres y sus dos hermanos.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 6:15 horas. El coche en el que viajaba la familia, con matrícula francesa, se ha salido de la calzada por motivos que todavía se desconocen. El vehículo circulaba por el interior del túnel cuando ha perdido el control y ha terminado impactando.

La Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa ya ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió dentro del túnel para que el vehículo se saliera de la vía.

La víctima mortal tenía apenas un año

El turismo transportaba a cinco personas: dos adultos y tres menores. Todos forman parte de una misma familia. El impacto ha dejado heridos a los cinco ocupantes, aunque la menor no ha podido superar las graves lesiones sufridas.

Un médico desplazado hasta el lugar del accidente ha certificado su fallecimiento en el mismo punto del siniestro. Tras recibir el aviso del accidente, los servicios de emergencia se han activado de forma inmediata.

Han acudido al lugar varias dotaciones de bomberos, ambulancias y patrullas de la Ertzaintza. Los cuatro heridos han sido atendidos por los sanitarios y trasladados posteriormente al Hospital Donostia, en San Sebastián.

Debido al accidente, la circulación en la AP-1 en sentido Eibar ha tenido que ser cortada durante varias horas. El tráfico se ha desviado por la salida de Bergara sur hacia la carretera comarcal GI-627, donde se han registrado retenciones.

Sus hermanos, también menores, han resultado heridos

Las autoridades han confirmado que el vehículo implicado en el accidente llevaba matrícula francesa. Esto hace pensar que la familia podría estar de paso por la zona, posiblemente realizando un desplazamiento largo o de vacaciones.

El accidente ha generado una gran conmoción. La pérdida de una niña tan pequeña deja una estampa desoladora y vuelve a poner el foco en los riesgos de la carretera. Aunque aún se desconocen los factores que originaron el accidente, la investigación tratará de esclarecer las causas.

Las autoridades insisten, una vez más, en la necesidad de mantener la máxima precaución al volante. Cada desplazamiento conlleva un riesgo, y la seguridad debe ser siempre una prioridad. La tragedia de este miércoles deja una imagen dolorosa difícil de olvidar.