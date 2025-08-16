Verificado: el disgusto será mayúsculo para miles de clientes de Verizon en unos días

Si eres cliente de Verizon, este es un momento en el que deberías mirar tu factura con especial atención. Aunque a simple vista parezca que todo sigue igual, pronto podrías notar cambios que afectarán directamente a tu bolsillo. A partir de septiembre, muchos usuarios de la operadora comenzarán a sentir el impacto de nuevas medidas que ya han empezado a generar controversia en foros.

No se trata de una simple actualización de términos. Lo que viene podría dejar a miles con un mal sabor de boca.

Y es que la relación entre clientes fieles y empresas de telecomunicaciones siempre ha sido un delicado equilibrio. Durante años, Verizon premió la lealtad de algunos usuarios con descuentos especiales en sus planes móviles. Sin embargo, esa política está llegando a su fin.

Recientemente, la compañía comenzó a enviar notificaciones informando que varios de esos beneficios económicos dejarán de aplicarse. Será a partir del 1 de septiembre. Esto ha generado molestia, especialmente entre quienes veían en esos descuentos una forma de reconocimiento por mantenerse con la empresa durante tanto tiempo.

Verizon provoca mucho malestar

Los cambios no se detienen ahí. Además de eliminar ciertos descuentos de fidelidad, Verizon ha anunciado un aumento en varias de sus tarifas administrativas. Estos cargos no están incluidos en el precio base de los planes.

Esto significa que muchos usuarios podrían ver aumentos inesperados en su factura mensual sin que el costo del plan en sí haya cambiado. En concreto, el cargo administrativo pasará de $3.50 a $3.78 por cada línea con llamadas de voz. Por su parte, para líneas de solo datos, como las que se usan en tabletas, el aumento será mucho mayor: de $1.60 a $3.97.

Incluso el cargo por recuperación de telecomunicaciones subirá, aunque de forma más leve, de $0.19 a $0.21. Verizon defiende estos aumentos como una "revisión periódica" necesaria para cubrir gastos operativos y regulatorios. Pero lo cierto es que la mayoría de los clientes lo notará directamente en sus facturas.

La compañía asegura que el incremento será menor a 30 centavos por línea. Sin embargo, cuando se suman varios servicios en una misma cuenta, el impacto puede ser considerable.

Algunos usuarios en foros como Reddit ya han compartido capturas de pantalla de los mensajes enviados por Verizon. Muchos aseguran haber perdido descuentos de $10, $15 e incluso $25 por tener múltiples líneas. Sin embargo, parece que los descuentos que aún tienen una fecha de vencimiento futura se mantendrán hasta que expiren.

Curiosamente, Verizon ha comenzado a ofrecer nuevas promociones. Sobre todo para ciertos clientes que solicitan el código PIN necesario para cambiarse a otra compañía. Esto ha sido interpretado por algunos como una táctica para evitar la pérdida de suscriptores ante el inminente descontento.