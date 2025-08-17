Santoral de hoy, lunes 18 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este lunes, 18 de agosto, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una mujer que, según la tradición, en un peregrinaje a Jerusalén encontró la Vera Cruz de Cristo.

¿Quién fue Santa Elena de Constantinopla, la festividad más importante del lunes, 18 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este día a Santa Elena de Constantinopla emperatriz romana que nació en el siglo III. Era la madre de Constantino I, el emperador que detuvo la persecución a los cristianos y les concedió la libertad de culto dentro de las fronteras del imperio.

Aunque creció en un entorno familiar humilde, después se convirtió en la primera esposa del emperador Constancio Cloro. Más tarde este se divorció de la Santa para casarse con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora.

Constantino, hijo de Elena, se convirtió en emperador del Imperio romano y, tras su coronación, su madre contó con una presencia destacada en la corte. Influida por su hijo, se dice que Santa Elena se convirtió al cristianismo.

El historiador Eusebio de Cesárea asegura que Santa Elena de Constantinopla peregrinó a Tierra Santa y otras provincias de Medio Oriente. La tradición cuenta que buscaba la auténtica Cruz de Cristo, así como los restos de los Reyes Magos.

En la citada búsqueda demolió el templo creado en honor a Venus en el monte Calvario. También hizo cavar hasta que recibió noticias de haber encontrado la Cruz. Santa Elena de Constantinopla ordenó construir una iglesia allí y otra en el monte de los Olivos.

Elena es un nombre femenino de origen griego que significa 'resplandeciente'. Este día, en España, unas 19.555 mujeres podrían celebrar su santo en honor a Santa Elena de Constantinopla.

San Alberto Hurtado

San Alberto Hurtado fue un sacerdote jesuita chileno del siglo XX que dedicó su vida a los más pobres. Fundó el Hogar de Cristo para los desamparados y defendió los derechos de los trabajadores a través de la Acción Sindical. Creó la revista Mensaje para abordar los problemas sociales desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia.

Beato Nicolás Factor

El beato Nicolás Factor fue un sacerdote franciscano español del siglo XVI. Es conocido por su vida de éxtasis, predicación, servicio a los enfermos y su habilidad como pintor, músico y escritor. Destacó por su dedicación a los leprosos, y la fundación de conventos como el de Bocairent.

Otros santos: el Santoral completo del lunes 18 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica, este lunes 18 de agosto, además, recuerda a estos santos y beatos: