Guiño especial de Verizon a miles de americanos: las facturas no te quitarán el sueño

Verizon dispone de una medida que está aliviando a miles de clientes en todo Estados Unidos. Y no, no se trata de descuentos ni promociones puntuales, sino de algo aún más valioso. Es la posibilidad de respirar tranquilo cuando se acerca la fecha de pago.

Si alguna vez te has estresado por no poder cubrir tu factura móvil a tiempo, esto te va a interesar. La compañía ha demostrado que también piensa en sus usuarios cuando las cosas se complican. Por eso, el operador permite hacer acuerdos de pago personalizados.

Esto significa que si no puedes pagar tu factura en la fecha de vencimiento, puedes establecer un nuevo compromiso de pago. Sin que eso implique perder el servicio o recibir cargos adicionales. Es una forma flexible y directa de ayudarte a mantener tu línea activa sin sobresaltos.

¿Qué es un acuerdo de pago con Verizon?

Un acuerdo de pago es una opción que ofrece Verizon para que sus clientes puedan pagar su factura móvil en una fecha posterior a la habitual. Es decir, si se te dificulta abonar el monto total en el día de vencimiento, puedes notificarlo a Verizon. Y acordar otra fecha que se ajuste mejor a tu situación financiera.

Este tipo de arreglos son una alternativa muy útil para evitar consecuencias desagradables. Ya sea la interrupción del servicio o la entrada en proceso de cobro. Al informar a la compañía que vas a hacer frente a tu deuda, simplemente necesitas elegir una nueva fecha o dividir el pago en dos partes.

Lo puedes hacer fácilmente desde el portal Mi Verizon o a través de su aplicación móvil.

Así funcionan los acuerdos de pago

Imagina que tu factura es de 100 dólares y vence mañana, pero este mes no puedes asumirla. Puedes ingresar a tu cuenta en línea y solicitar posponer el pago hasta, por ejemplo, el próximo viernes. Incluso tienes la posibilidad de dividir el pago: puedes abonar una parte hoy y el resto más adelante.

Verizon ofrece distintas modalidades según el perfil de cada cuenta. Algunas personas pueden programar uno o dos pagos automáticos desde su tarjeta o cuenta bancaria. Otras pueden decidir la fecha exacta en la que ingresarán para hacer el pago de manera manual.

Este beneficio está reservado para quienes tienen autoridad sobre la cuenta. Es decir, el titular de la línea o un administrador autorizado pueden configurar el acuerdo de pago. Solo hace falta iniciar sesión en la cuenta y seguir los pasos indicados.

Este tipo de iniciativas están siendo muy valoradas por los usuarios. En lugar de penalizar a quienes se retrasan, Verizon ofrece comprensión y soluciones reales. Además, evita la angustia de quedarse sin conexión en momentos clave o tener que afrontar cargos por mora que empeoran aún más la situación económica.