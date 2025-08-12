Adiós verano: Esta gran ciudad española ya cuelga las luces de Navidad en pleno agosto

El verano sigue su curso y las playas todavía están llenas de sombrillas. Sin embargo, hay lugares donde el espíritu navideño parece no conocer de estaciones, según Crónica Global. Mientras muchos ciudadanos aún piensan en vacaciones y helados, otros ya están preparando un ambiente mucho más invernal.

En España, la sensación de que la Navidad llega cada vez antes se ha convertido en un comentario habitual. Y aunque ver turrones en los supermercados ya no sorprende, lo que ocurre este año en la ciudad catalana de Mataró va más allá.

Luces colocadas, aunque falta mucho para que brillen

Según indica Crónica Global, el Ayuntamiento de la capital del Maresme ha iniciado en agosto la instalación de sus luces de Navidad. El motivo, según el alcalde David Bote, es claro. “En verano hay menos tránsito en la ciudad, lo que permite trabajar con menos afectación a la movilidad”.

Por ahora, los operarios han comenzado a colocar la decoración en tramos de dos calles clave: el Camí Ral y el Camí de la Geganta. Es cierto que el alumbrado no se encenderá hasta finales de noviembre. Sin embargo, cuando se celebre la tradicional “encesa”, la ciudad ya vive una anticipación inusual de las fiestas.

Una inversión récord para 2025

Este año, Mataró ha destinado medio millón de euros a la compra de nuevas guirnaldas y adornos luminosos. Esta cifra supone un aumento considerable respecto a años anteriores, ya que en 2024 la instalación comenzó en octubre y con un presupuesto menor. La decisión de adelantar tres meses los trabajos responde también a que habrá más calles decoradas y, por tanto, más tiempo necesario para el montaje.

Las luces han sido fabricadas por la empresa cordobesa Ximenez Group, la misma que se encarga del famoso alumbrado navideño de Vigo. Este proveedor también ha diseñado el “cielo de mariposas” que cada Navidad adorna el Passeig de Gràcia en Barcelona y atrae a miles de visitantes. Fundada en 1945, la compañía factura cerca de 70 millones de euros y tiene presencia en decenas de países, incluyendo Guatemala y Costa Rica.

La instalación, en manos de una empresa en concurso

El montaje corre a cargo de Aluvisa, la compañía que gestiona el alumbrado público en Mataró. Sin embargo, Crónica Global señala que la firma entró en concurso de acreedores en julio de 2025 tras una expansión fallida. Pese a ello, continúa con sus compromisos municipales mientras se encuentra bajo la administración concursal de FTI & Partners.

Con esta decisión, Mataró se adelanta a ciudades como Badalona o la mediática Vigo en el arranque de la campaña navideña. Aunque las luces aún no se encenderán, su presencia ya despierta comentarios entre vecinos y visitantes. El contraste entre el calor de agosto y la decoración invernal se ha convertido en una de las imágenes más curiosas del verano catalán.