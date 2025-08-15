Giro inesperado en T-Mobile: muchos americanos respiran aliviados tras este anuncio

Después de meses de incertidumbre, finalmente una buena noticia para millones de clientes de T-Mobile. La compañía ha lanzado un mensaje claro y tranquilizador: no habrá más cambios en los precios de sus tarifas durante lo que queda del año. Esta decisión llega tras una etapa complicada para la operadora y sus usuarios, marcada por incrementos en los planes y una pérdida notable de clientes.

Durante el último año, muchos clientes del operador vivieron un periodo difícil. La empresa empezó a subir los precios de sus planes antiguos y también ajustó sus paquetes más recientes. Eliminando, además, la inclusión de impuestos y cargos en el precio final.

Estos aumentos generaron malestar y provocaron que miles de usuarios optaran por cambiarse a otros operadores. A pesar de este contexto, el segundo trimestre de 2025 ha marcado un punto de inflexión. El director financiero de T-Mobile, Peter Osvaldik, confirmó durante la presentación de resultados que las modificaciones en las tarifas ya han terminado.

Es decir, no se esperan más subidas de precios en lo que queda del año. Esto ofrece un alivio importante para los clientes, muchos de los cuales temían nuevos ajustes en sus facturas.

T-Mobile ha sufrido una pérdida importante de clientes

Osvaldik también explicó que la pérdida de clientes en el segundo trimestre fue consecuencia directa de los cambios realizados. Pero anticipa que esa tendencia se revertirá en los próximos meses. La tasa de abandono, aunque aún elevada en comparación con el año anterior, debería comenzar a bajar en el tercer trimestre.

Según sus propias palabras, "ya hemos superado la etapa más complicada". Lo que sugiere que T-Mobile entra ahora en una fase más estable.

Más allá de esto, la compañía asegura que está atrayendo a nuevos usuarios gracias a la solidez de su oferta. En el segundo trimestre, T-Mobile sumó 830.000 nuevos clientes de pospago, una cifra que demuestra la buena respuesta del mercado. Además, los ingresos crecieron casi un 7%, lo que indica que, a pesar de las dificultades, la empresa mantiene un buen ritmo.

La importancia de los planes premium de T-Mobile

También se destaca un aumento en la demanda de planes premium. Según el CEO, Mike Sievert, un 60% de los nuevos usuarios eligen planes de gama alta. Impulsados en parte por servicios exclusivos como T-Satellite, que permite enviar mensajes de texto vía satélite gracias a un acuerdo con Starlink.

Incluso muchos clientes antiguos han optado por subir de nivel y cambiar a planes más completos. Como los 'Experience Beyond', que ya superan en popularidad a los planes del año anterior.

A pesar de algunas críticas que circulan en redes sociales, tanto T-Mobile como su base de clientes parecen estar en una posición fuerte. El compromiso de la empresa por no subir los precios en lo que resta de año es una muestra de estabilidad que muchos agradecen.