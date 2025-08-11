Giro de 180 grados en T-Mobile: Los americanos no esperaban esta locura

T-Mobile lo ha vuelto a hacer. Cuando muchos pensaban que ya lo habían visto todo, la compañía ha sorprendido con un movimiento inesperado.

En un momento en el que la competencia por ofrecer el mejor internet es feroz, T-Mobile ha decidido no solo mejorar sus servicios. También hacerlo de forma contundente. Y lo mejor: sin que eso suponga un coste extra para sus clientes.

T-Mobile apuesta fuerte por el internet doméstico

A finales del año pasado, T-Mobile lanzó una nueva gama de planes de internet para el hogar y pequeños negocios. Daba así un paso más allá en su estrategia de ofrecer conexión rápida, sencilla y a buen precio. A través de su tecnología de Acceso Inalámbrico Fijo (FWA) está aprovechando la capacidad extra de su red para competir directamente con los servicios tradicionales de cable.

Los nuevos planes, Rely, Amplified y All-In, sustituyen a los anteriores Home Internet y Home Internet Plus. Y lo hacen mejorando tanto las velocidades como los beneficios, sin incrementar los precios. De hecho, estos planes mantienen tarifas similares, lo que los convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan buen internet sin pagar de más.

Uno de los puntos fuertes de esta nueva propuesta de T-Mobile es que todos los planes incluyen una garantía de precio durante cinco años. Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de una conexión estable, rápida y moderna sin preocuparse por subidas inesperadas.

Los precios parten desde 50 dólares al mes. Con la opción de reducirlos a solo 35 dólares mensuales si se tiene una línea de voz y se activa el pago automático. En un mercado donde los costes tienden a subir año tras año, esta estabilidad es muy bien recibida por los clientes.

Diferencias entre los planes de T-Mobile

El plan Rely es el más económico, ideal para usuarios que no necesitan grandes velocidades, pero quieren una conexión fiable. Por su parte, Amplified y All-In ofrecen más potencia, soporte técnico las 24 horas y funciones de ciberseguridad avanzada.

Anteriormente, el soporte 24/7 solo estaba incluido en el plan All-In. Pero ahora T-Mobile lo ha extendido también al plan Amplified, sin coste adicional. Esto significa que más clientes podrán recibir ayuda en cualquier momento del día.

La protección también ha mejorado. Los planes para pequeñas empresas incluyen ahora herramientas de ciberseguridad que bloquean sitios web maliciosos. Avisan sobre actividades sospechosas y protegen todos los dispositivos conectados a la red.

Y lo mejor: todo puede gestionarse desde la app oficial de T-Mobile, lo que hace que el control del servicio sea cómodo y accesible.

Un futuro prometedor

El objetivo de T-Mobile es claro: llegar a 12 millones de usuarios de internet FWA para 2028. Ya es el quinto proveedor de servicios de internet más grande de Estados Unidos, y su apuesta por el 5G como base para conexiones domésticas está ganando fuerza. Sobre todo en zonas donde las opciones tradicionales no cumplen o simplemente son demasiado caras.

Durante su presentación de resultados del segundo trimestre, la compañía afirmó que el nivel de satisfacción de los usuarios con su internet 5G es excelente. Muchos aseguran estar gratamente sorprendidos con el rendimiento del servicio.