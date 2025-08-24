Última hora en Verizon: toda América enloquece por lo que llega los próximos días

Algo grande está por llegar al mundo de la telefonía móvil en Estados Unidos. Verizon tiene todo listo para implementar cambios que podrían beneficiar a millones de personas. Aunque todavía falta poco para conocer todos los detalles, lo que sí está claro es que algo se está moviendo en sus servicios más populares.

Prepárate para descubrir cómo la conectividad internacional dejará de ser un lujo y se convertirá en una opción accesible para muchos más usuarios. Sin necesidad de pagar de más.

Las mejoras que incorpora Verizon

A partir del 28 de agosto, Verizon comenzará a ofrecer mejoras significativas en sus marcas de telefonía prepago, Simple Mobile y Total Wireless. Estas modificaciones están pensadas para adaptarse a una nueva realidad. Los estadounidenses están viajando cada vez más al extranjero, y la necesidad de seguir conectados se ha convertido en una prioridad.

Con esto en mente, Verizon busca ofrecer planes más completos y flexibles. Que se adapten a los hábitos modernos de comunicación y viaje.

Uno de los mayores beneficios es la expansión de las opciones internacionales. Hasta ahora, muchos planes ofrecían conectividad con México y Canadá, junto con ciertas opciones de roaming en otros países. Sin embargo, era común que los usuarios tuvieran que elegir planes más costosos solo para acceder a estas características.

Con los nuevos ajustes, los clientes podrán seguir usando sus teléfonos mientras viajan. Sin preocuparse por buscar redes locales o pagar tarifas elevadas. Además, las mejoras en la cantidad de datos y la cantidad de países disponibles hacen que los planes prepago de Verizon sean aún más atractivos.

Los cambios a tener en cuenta

Los planes de Simple Mobile ahora ofrecerán más datos de alta velocidad antes de reducir la velocidad. Por ejemplo, el plan ilimitado de $25 pasará de 3 GB a 15 GB de datos rápidos. Y permitirá llamadas ilimitadas a más de 100 países.

El plan de $30 aumentará a 20 GB. Con llamadas a más de 125 países y el de $40 ofrecerá 30 GB y las mismas llamadas internacionales.

El plan Unlimited World de $50, antes llamado Truly Unlimited, brindará datos ilimitados y llamadas a más de 200 países. Por su parte, el Unlimited World Plus de $60, anteriormente Truly Unlimited Plus, incluirá acceso a la red 5G Ultra Wideband, datos ilimitados y roaming en más de 140 países.

Además, los planes de Total Wireless también se actualizan. Los planes Total 5G Unlimited de $50 y Total 5G Unlimited Plus de $60 contarán con roaming internacional en más de 30 países y llamadas a 180 países. Todo esto, con datos ilimitados y velocidades 5G ultrarrápidas donde esté disponible.

El plan base, Total Base 5G Unlimited, mantiene su estructura actual. Es decir, datos de alta velocidad, llamadas a más de 85 países, mensajes de texto a más de 200 destinos y roaming en Canadá y México.