Precio de la luz hoy, jueves 21 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este jueves, 21 de agosto de 2025, es de 53,89 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del miércoles, hablamos de una nueva bajada, esta vez de 14,42 euros. Recordemos que, en la jornada del 20 de agosto, la tarifa media de la luz se situaba en los 68,31 euros por MW/h.

En los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), podemos observar grandes diferencias entre los diferentes tramos. En la franja más cara del jueves, el precio del MW/h volverá a superar los 100 euros. Ahora bien, en el tramo más barato de la jornada el precio del MW/h se acercará muchísimo a los 0 euros.

Precio de la luz hoy, jueves 21 de agosto de 2025, hora a hora

La madrugada, al igual que en los días anteriores, volverá a contar con precios bastante elevados. A partir de media mañana, eso sí, las tarifas bajarán, alcanzándose el precio mínimo del día por la tarde. Habrá que aprovechar mucho este tramo, porque por la noche la luz volverá a pagarse bastante cara.

Así, de 13:00 a 15:00 el precio del MW/h se situará en los 5,11 euros. Entre las 15:00 y las 16:00 el MW/h alcanzará su precio más económico: 3,52 euros. Por último, el MW/h pasará a tener un precio de 5,79 euros entre las 16:00 y las 17:00.

13:00 - 15:00: 5,11 €/MWh.

15:00 - 16:00: 3,52 €/MWh.

16:00 - 17:00: 5,79 €/MWh.

17:00 - 18:00: 6 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el jueves?

Algo muy llamativo de este jueves es que los precios más altos del día se darán durante la madrugada. Entre las 00:00 y las 07:00 el precio del MW/h oscilará entre los 82 y los 95 euros. El precio máximo del día lo tendremos de 07:00 a 08:00, cuando el MW/h tendrá un coste total de 101,12 euros.

00:00 - 01:00: 95,28 €/MWh.

07:00 - 08:00: 101,12 €/MWh.

20:00 - 21:00: 77,84 €/MWh.

21:00 - 22:00: 83,26 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el precio del MW/h se situará en los 77,84 euros. En la siguiente franja, de 21:00 a 22:00 el precio del MW/h pasará a ser de 83,26 euros. Finalmente, entre las 22:00 y las 23:00 el MW/h costará 75 euros, aunque de 23:00 a 00:00 el precio será de 71,6 euros.