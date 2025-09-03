Saltan las alarmas en T-Mobile: nadie esperaba que ocurriera esto a última hora

Lo que prometía ser un día emocionante para muchos clientes de T-Mobile ha terminado en decepción. Cientos de usuarios estaban contando las horas para recibir su nuevo móvil Pixel 10, un modelo muy esperado por los fanáticos de la tecnología. Sin embargo, algo inesperado sucedió a última hora y ha provocado una ola de quejas en redes sociales y foros.

La noticia no ha sentado nada bien. Generó frustración entre quienes ya tenían todo preparado para estrenar su nuevo dispositivo.

Según informan varios usuarios, T-Mobile ha enviado un correo electrónico informando que los envíos de los Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 XL se han retrasado. Esto ha pillado por sorpresa a muchos clientes. Y es que ya habían recibido una notificación previa por parte de UPS anunciando la entrega de su móvil para el mismo día.

Pero en cuestión de horas, esa promesa se desvaneció. El seguimiento de los pedidos cambió a "retrasado" y sin una fecha clara de entrega.

Llegan las quejas a T-Mobile

En plataformas como Reddit, no han tardado en aparecer las quejas. Un cliente, por ejemplo, compartió que primero recibió un aviso de entrega para un día. Pero al revisar el estado más tarde, vio que el paquete había sido reprogramado sin nueva fecha de llegada.

Otros han expresado su molestia con comentarios como: "Mi seguimiento pasó de 'entrega hoy' a 'retrasado', sin más explicación". Este tipo de situaciones no solo genera malestar, sino también incertidumbre. Muchos habían organizado su día esperando la llegada del móvil, e incluso algunos planeaban cambiar de dispositivo ese mismo día.

Ahora, deben esperar sin saber exactamente cuándo recibirán su Pixel 10, lo cual ha elevado el nivel de frustración entre los más entusiastas.

Otros productos como el Pixel 10 Fold, el Google Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a ya tenían como fecha estimada de entrega el mes de octubre. Pero lo que ha ocurrido con los modelos no plegables del Pixel 10 es totalmente inesperado. Los clientes no solo estaban ilusionados por tener en sus manos el nuevo móvil, sino que además habían sido informados de que la entrega sería inmediata.

T-Mobile, que acostumbra a enviar por vía aérea al día siguiente, no ha proporcionado hasta ahora una explicación clara sobre lo sucedido. Lo que ha provocado aún más quejas por parte de suscriptores que esperaban una experiencia fluida y profesional.

Difícil de soportar para los aficionados a la tecnología

Para algunos esperar uno o dos días más pueda parecer un problema menor. Sin embargo, para muchos fanáticos de la tecnología, que esperan con ilusión sus nuevos dispositivos, la espera puede ser desesperante. Sobre todo cuando no hay información concreta sobre la nueva fecha de entrega.

Lo cierto es que la situación ha generado una lluvia de críticas en redes y foros. Las quejas hacia T-Mobile siguen aumentando y la compañía deberá actuar con rapidez si quiere recuperar la confianza de sus clientes.