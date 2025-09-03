Millones de americanos aplauden lo último de AT&T: despierta envidia entre los rivales

Algo grande se está cocinando en el mundo empresarial estadounidense, y esta vez viene de la mano de AT&T. Sin hacer mucho ruido, la compañía ha lanzado una nueva solución que ha despertado la envidia de otras grandes operadoras. Muchos ya hablan de un antes y un después en la forma en que las empresas se comunican y protegen sus datos.

¿Qué es exactamente lo que ha hecho AT&T? La respuesta puede cambiar la forma en que entendemos la conectividad. Pero también la seguridad digital en el entorno laboral.

En una jugada estratégica, el operador se ha aliado con Cisco para ofrecer un nuevo servicio que promete facilitar, proteger y optimizar las comunicaciones de empresas. Al margen de su tamaño.

Esta plataforma se llama AT&T Secure Access Service Edge (SASE) con Cisco. Está diseñada para ofrecer una solución integral de redes y seguridad basada completamente en la nube.

AT&T da el paso definitivo

Con esta colaboración, AT&T no solo refuerza su posición en el mercado. También marca una diferencia real para los negocios. En un momento en que muchas empresas aún dependen de herramientas separadas para gestionar redes y ciberseguridad, esta propuesta unificada lo simplifica todo.

Desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones globales, todas pueden beneficiarse de esta solución. Combina la experiencia en conectividad de AT&T con la tecnología avanzada de Cisco.

Funciona de forma sencilla. Se trata de una plataforma que permite gestionar la red y la seguridad de manera centralizada. Sin importar si los empleados están en la oficina, en casa o viajando.

Esto no solo garantiza una mayor protección frente a amenazas digitales, sino también una conectividad fluida y confiable. La idea es ofrecer a las empresas una infraestructura moderna, ágil y preparada para los retos del mundo actual.

Las características de este servicio

Entre sus características más destacadas se encuentra la seguridad de múltiples capas y el enrutamiento inteligente gracias a la tecnología SD-WAN. Además de informes detallados desde la red hasta la nube, flujos de trabajo automatizados y una integración sencilla con diferentes plataformas. Todo esto se traduce en menos complicaciones para los equipos de TI y una experiencia más segura y eficiente para los usuarios.

Este nuevo servicio de AT&T para empresas no solo apuesta por la funcionalidad, sino también por la escalabilidad. Está pensado para crecer con cada negocio, adaptándose a sus necesidades a medida que evolucionan. En un entorno en el que la digitalización no se detiene, contar con una solución flexible como esta es una ventaja competitiva.

Cada vez más compañías están dejando atrás sistemas antiguos y soluciones fragmentadas para apostar por opciones más completas y confiables. Y con este movimiento, AT&T se coloca a la cabeza en la carrera por ofrecer servicios de valor real a las empresas.