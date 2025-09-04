Precio de la luz hoy, viernes 5 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este viernes, 5 de septiembre de 2025, es de 55,32 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del jueves, hablamos de una ligera bajada de 0,33 euros. Recordemos que, en la jornada del 4 de septiembre, el precio medio de la electricidad se situaba en los 55,65 euros por MW/h.

Esta subida se ve reflejada en cierta manera en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara del día el precio del MW/h superará los 100 euros. Sin embargo, en el tramo más económico volveremos a hablar de tarifas cercanas a 0, que son indicador de precios excelentes.

Precio de la luz hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, hora a hora

Como ya es costumbre, la tarde volverá a ser la franja más económica de todo el viernes. Será entonces cuando los precios bajarán con más fuerza, hasta alcanzar el mínimo del día. Por tanto, los consumidores podrán centrar en ese tramo su consumo para ahorrar una buena cantidad de dinero en sus facturas.

Así, de 14:00 a 15:00 el precio del MW/h será de 1,03 euros. Entre las 15:00 y las 16:00 el MW/h pasará a tener un coste de 0,65 euros, siendo la franja más económica de la jornada. Finalmente, de 16:00 a 17:00, el MW/h subirá ligeramente hasta los 0,85 euros.

14:00 - 15:00: 1,03 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0,65 €/MWh.

16:00 - 17:00: 0,85 €/MWh.

17:00 - 18:00: 3,52 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el viernes?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, los precios del MW/h oscilarán entre los 53,31 y los 89,25 euros. De 07:00 a 08:00 el precio del MW/h se situará en los 89,99 euros. Entre las 08:00 y las 09:00 el MW/h costará 88,22 euros.

19:00 - 20:00: 89,25 €/MWh.

20:00 - 21:00: 103,97 €/MWh.

21:00 - 22:00: 107,1 €/MWh.

22:00 - 23:00: 95 €/MWh.

Por la noche, de 19:00 a 20:00 el MW/h tendrá un precio total de 89,25 euros. De 20:00 a 21:00 el MW/h costará 103,97 euros, pero no será hasta la franja de 21:00 a 22:00 cuando tendremos el precio más alto del día: 107,1 euros por MW/h. Por último, de 22:00 a 23:00, el MW/h pasará a tener un precio total de 95 euros.