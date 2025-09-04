Preu de la llum avui, divendres 5 de setembre, per hores
Descobreix el preu de la llum d’aquest divendres, 5 de setembre de 2025, i estalvia en les teves pròximes factures
El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 5 de setembre de 2025, és de 55,32 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una lleugera baixada de 0,33 euros. Recordem que, en la jornada del 4 de setembre, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 55,65 euros per MWh.
Aquesta pujada es veu reflectida en certa manera en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia el preu del MWh superarà els 100 euros. Tanmateix, en el tram més econòmic tornarem a parlar de tarifes properes a 0, que són indicador de preus excel·lents.
Preu de la llum avui, divendres 5 de setembre de 2025, hora a hora
Com ja és costum, la tarda tornarà a ser la franja més econòmica de tot el divendres. Serà llavors quan els preus baixaran amb més força, fins a assolir el mínim del dia. Per tant, els consumidors podran centrar en aquest tram el seu consum per estalviar una bona quantitat de diners en les seves factures.
Així, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh serà d'1,03 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 el MWh passarà a tenir un cost de 0,65 euros, sent la franja més econòmica de la jornada. Finalment, de 16:00 a 17:00, el MWh pujarà lleugerament fins als 0,85 euros.
- 14:00 - 15:00: 1,03 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 0,65 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 0,85 €/MWh.
- 17:00 - 18:00: 3,52 €/MWh.
I quan serà més cara la llum el divendres?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 53,31 i els 89,25 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 89,99 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 el MWh costarà 88,22 euros.
- 19:00 - 20:00: 89,25 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 103,97 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 107,1 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 95 €/MWh.
A la nit, de 19:00 a 20:00 el MWh tindrà un preu total de 89,25 euros. De 20:00 a 21:00 el MWh costarà 103,97 euros, però serà de 21:00 a 22:00 quan tindrem el preu més alt del dia: 107,1 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00, el MWh passarà a tenir un preu total de 95 euros.
Més notícies: